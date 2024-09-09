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Казаки-кадеты посетили краеведческий музей

Общество
Казаки-кадеты посетили краеведческий музей

7 сентября казаки-кадеты 63 школы 5 класса посетили краеведческий музей и Свято-Троицкий кафедральный собор. Экскурсия приурочена к годовщине основания города Саратова в 1590 году, когда была заложена сторожевая крепость для охраны южных рубежей. Школьники с интересом слушали экскурсоводов, задавали вопросы и осматривали исторические экспонаты музея. Ребята узнали много нового - и о версиях названия о. Казачий, и о кладах, и о тех казаках и стрельцах, кто выстроил на небольшом полуострове, образуемом извилистым течением речек Карамана и Саратовки, первое поселение Московского государства в нашем крае.
Казаки-кадеты посетили краеведческий музей
Казаки-кадеты посетили краеведческий музей

В рамках реализации проекта "Казаком быть-Родине служить" при поддержке правительства Саратовской области.