С 31 августа по 8 сентября в Москве проходят ежегодные всероссийские юношеские соревнования в память о мэре Юрии Лужкове

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В минувшие выходные в Москве стартовал ежегодный «Всероссийский теннисный турнир памяти Ю. М. Лужкова», организованный Федерацией тенниса г. Москвы и Фондом Юрия Лужкова при поддержке Департамента спорта г. Москвы.Четвертый ежегодный турнир памяти Ю.М. Лужкова проходит на кортах теннисной школы «Белокаменная» и продлится до 8 сентября. В последний день турнира состоятся и финальные матчи за призовые места, и церемония награждения победителей.В турнире принимают участие более ста юных спортсменов, юношей и девушек в возрасте до 13 лет.В зависимости от результатов турнира все участники смогут получить квалификационные очки в системе Российского теннисного турнира (РТТ) и подтвердить свои спортивные разряды.Фонд Юрия Лужкова предоставил всем спортсменам турнира футболки и памятные подарки, а также обеспечил призовые денежные сертификаты на приобретение теннисной экипировки для будущих победителей.«Всероссийский теннисный турнир памяти Ю. М. Лужкова» проводится уже четвертый год, и в третий раз – на кортах спортивной теннисной школы «Белокаменная». Школа была одним из проектов, воплощение которых стало возможно только благодаря поддержке Юрия Лужкова. Открытие спортивного объекта не состоялось бы без его личного участия, отмечает руководство спортивной организации.На протяжении 20 лет руководства столицей Юрий Михайлович активно поддерживал отечественный спорт, в особенности детский и юношеский. В годы его мэрства были реконструированы и построены сотни объектов, способствующих гармоничному физическому развитию юных горожан.Фонд Юрия Лужкова также реализует и поддерживает многочисленные проекты, развивающие образование, культурную и общественную жизнь москвичей и россиян, что было близко и дорого Юрию Михайловичу.На фотографии: стартовал четвертый всероссийский теннисный турнир памяти Ю.М. Лужкова