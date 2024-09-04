4 сентября 2024 СРЕДА
Новости
16:39 | 03 сентября
С 31 августа по 8 сентября в Москве проходят ежегодные всероссийские юношеские соревнования в память о мэре Юрии Лужкове
14:25 | 03 сентября
Уловки телефонных мошенников могут грозить длительным тюремным сроком для обычных граждан
12:30 | 03 сентября
Участник спецоперации: «Победа однозначно будет за нами»
11:30 | 03 сентября
В музее боевой и трудовой славы открылась новая патриотическая выставка
10:30 | 03 сентября
В Москве спектакль саратовского Оперного пройдет с аншлагом
09:30 | 03 сентября
Саратовские художники нарисовали родной город
19:33 | 02 сентября
Для технологических компаний региона запущена специальная программа финансовой поддержки
19:32 | 02 сентября
В Луганске прошла третья встреча проекта «Переговорка»: как строить карьеру
18:22 | 02 сентября
В школах Ртищевского района для более 4,5 тысяч школьников прозвучал первый звонок нового учебного года
18:16 | 02 сентября
По количеству компенсационного лесовосстановления Саратовская область занимает второе место в России
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

С 31 августа по 8 сентября в Москве проходят ежегодные всероссийские юношеские соревнования в память о мэре Юрии Лужкове

Общество
С 31 августа по 8 сентября в Москве проходят ежегодные всероссийские юношеские соревнования в память о мэре Юрии Лужкове


В минувшие выходные в Москве стартовал ежегодный «Всероссийский теннисный турнир памяти Ю. М. Лужкова», организованный Федерацией тенниса г. Москвы и Фондом Юрия Лужкова при поддержке Департамента спорта г. Москвы.

Четвертый ежегодный турнир памяти Ю.М. Лужкова проходит на кортах теннисной школы «Белокаменная» и продлится до 8 сентября. В последний день турнира состоятся и финальные матчи за призовые места, и церемония награждения победителей.

В турнире принимают участие более ста юных спортсменов, юношей и девушек в возрасте до 13 лет.

В зависимости от результатов турнира все участники смогут получить квалификационные очки в системе Российского теннисного турнира (РТТ) и подтвердить свои спортивные разряды.

Фонд Юрия Лужкова предоставил всем спортсменам турнира футболки и памятные подарки, а также обеспечил призовые денежные сертификаты на приобретение теннисной экипировки для будущих победителей.

«Всероссийский теннисный турнир памяти Ю. М. Лужкова» проводится уже четвертый год, и в третий раз – на кортах спортивной теннисной школы «Белокаменная». Школа была одним из проектов, воплощение которых стало возможно только благодаря поддержке Юрия Лужкова. Открытие спортивного объекта не состоялось бы без его личного участия, отмечает руководство спортивной организации.

На протяжении 20 лет руководства столицей Юрий Михайлович активно поддерживал отечественный спорт, в особенности детский и юношеский. В годы его мэрства были реконструированы и построены сотни объектов, способствующих гармоничному физическому развитию юных горожан.

Фонд Юрия Лужкова также реализует и поддерживает многочисленные проекты, развивающие образование, культурную и общественную жизнь москвичей и россиян, что было близко и дорого Юрию Михайловичу.

На фотографии: стартовал четвертый всероссийский теннисный турнир памяти Ю.М. Лужкова