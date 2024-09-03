В Луганске прошла третья встреча проекта «Переговорка»: как строить карьеру

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29 августа в луганском «Доме молодежи» прошла третья в этом году встреча участников и экспертов проекта «Переговорка» от трека Росмолодёжь.Карьера. Цель данного мероприятия — помочь молодым людям определить свои профессиональные интересы, получить информацию о востребованных специальностях и сделать первый шаг на пути к успешной карьере.Мероприятие проводилось совместно с Министерством молодежной политики ЛНР (https://minmol.lpr-reg.ru/) и Домом молодежи ЛНР (https://vk.com/vcentre_lnr).Трек Росмолодежь.Карьера представляет собой совокупность форумов и конференций, нацеленных на создание целостного молодежного сообщества, стремящихся работать в Российской Федерации и повышать свои навыки и компетенции. Проект был запущен в 2022 году и успел охватить свыше 38 регионов и привлечь более 17 000 участников. В 2023 году количество регионов, охваченных треком, увеличилось до 69, а участников – свыше 200 000 человек.В мероприятии в Луганске в 2024 году принял участие Носков Василий Викторович, первый заместитель министра молодежной политики Луганской народной республики. Василий Носков отметил особую важность проведения подобных мероприятий в регионе с целью вовлечения молодежи в вопросы трудоустройства. По мнению министра, подобные события не только помогают разобраться в мире профессий, но и мотивируют молодежь к активным действиям, способствуют осознанному выбору будущей карьеры и в конечном итоге повышают уровень профессиональной подготовки в регионе.Гостями «Переговорки» в Луганске также стали представители Государственного казенного учреждения «Республиканский центр занятости населения Луганской Народной Республики», Южного горнометаллургического комплекса, Стахановского завода производственного оборудования, Луганского электромашиностроительного завода и др.Модератор мероприятия Алена Желнова, директор департамента международных проектов международного центра делового взаимодействия SCI, интегрировала формат наполнения смыслами профессии и провела мастер-класс о самопрезентации. Особое внимание на мероприятии было уделено вопросам самоопределения и планирования профессионального роста.Участники познакомились с различными возможностями и проектами Росмолодежи, узнали, как пройти стажировки и практики в различных предприятиях в рамках проекта «Больше, чем работа», а также информацию о новых вакансиях и профессиях на рынке труда ЛНР. Представители крупнейших региональных компаний поделились своими ожиданиями от кандидатов и особенностями работы в своей области. Обсуждение касалось проблем трудового дефицита и нехватки квалифицированных специалистов в Луганске, а также возможностей для молодежи сотрудничать с общественными организациями и предприятиями Луганской Народной Республики в целях решения проблем трудоустройства молодежи и формирования высококвалифицированного кадрового состава в г. Луганске и Луганской Народной Республике.Насыщенная программа мероприятия позволила создать платформу для активного взаимодействия и общения, а установление связей между участниками сформировало основу для сотрудничества и партнерства, что крайне важно для развития карьеры.Мы благодарим всех участников, экспертов, партнеров и волонтеров, вложивших свои усилия в успех этого мероприятия! Ваш вклад является неоценимым в деле формирования профессионально ориентированной и успешной молодежи.