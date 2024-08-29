Импортозамещение в сфере грузоперевозок: отечественные технологии меняют отрасль

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Изменения затронули самые разные сферы деятельности, где активно используются перевозки грузов: от промышленности и торговли до строительства, сельского и городского хозяйства. Тенденция к цифровизации и переходу на импортозамещение прослеживается в каждой из них: это касается и организации рабочих процессов, и использования отечественного или локализованного оборудования. Цифровизация заключается в использовании электронных систем управления, установке IoT-датчиков для оптимизации маршрутов и расхода топлива, а также переходе на электронный документооборот. В то же время она затрагивает применение современных систем для контроля за перемещением грузов, а также бесконтактного и быстрого измерения их объема.Следуя тенденциям последних лет, российскими инженерами из НПП «Итэлма» был разработан и активно применяется Программно-аппаратный комплекс контроля объема грузов (ПАК КОГ) – сканер для измерения объема сыпучих грузов, который также производит фото- и видеофиксацию кузова до и после погрузки/разгрузки, а координаты и все процессы транслируются в режиме реального времени через веб-портал. ПАК КОГ уже активно используется в добывающей промышленности, при вывозе строительных отходов и снега, а также в сельском хозяйстве и помогает предотвратить любые хищения и фальсификации. Среди преимуществ ПАК КОГ перед аналогичными комплексами и автомобильными весами – погрешность не более 1 %, быстрая установка и возможность работы даже при экстремальных температурах и от собственных источников питания.Но главное – это полностью российский, санкционно-стойкий продукт. Само устройство и программное обеспечение AiScan создаются и обслуживаются в России, что отвечает и второму нарастающему тренду на импортозамещение.