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На Набережной Саратова продолжают рисовать 150-метровое граффити

Общество
На Набережной Саратова продолжают рисовать 150-метровое граффити


Политеховцы из СГТУ вместе с художниками из Китая и ПФО продолжают рисовать 150-метровое граффити на саратовской Набережной.

С одной стороны граффити художники рисуют достопримечательности 14 регионов ПФО, а с другой – шесть китайских провинций. В центре их объединяют девушки, олицетворяющие реки Волга и Янцзы.

Напомним, автор эскиза «Реки Дружбы: Волга и Янцзы» - студентка УРБАС СГТУ Елизавета Зайцева.

Законченное граффити станет ярким финалом IX Российско-Китайского молодежного форума в формате «Волга-Янцзы». Он проходит в Саратове с 22 по 28 августа под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.