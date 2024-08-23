23 августа 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:40 | 23 августа
Центр «Мой бизнес» приглашает к участию в выставках
18:08 | 23 августа
В Саратове торжественно открылся IX Российско-Китайский молодёжный форум в формате «Волга-Янцзы»
17:45 | 23 августа
Мончегорск принял шестой фестиваль северной культуры «Имандра»
12:00 | 23 августа
24 августа саратовцев ждёт бесплатная «Ночь кино»
11:00 | 23 августа
В Пугачевском районе построят 19 жилых домов по программе комплексного развития сельских территорий
10:00 | 23 августа
На набережной Саратова развернули 80-метровый флаг России
09:00 | 23 августа
Внешнеторговый оборот Саратовской области с Арменией вырос на 9,3%
20:20 | 22 августа
Художники из Саратова, Китая и ПФО приступили к созданию граффити на Набережной
18:00 | 22 августа
В Саратов прибывают участники IX Российско-Китайского молодежного форума в формате «Волга-Янцзы»
17:12 | 22 августа
Более 30 модульных домов будет построено в глэмпинг-клубе в Хвалынске
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Мончегорск принял шестой фестиваль северной культуры «Имандра»

Общество
Мончегорск принял шестой фестиваль северной культуры «Имандра»


Город Мончегорск Мурманской области 17 и 18 августа превратился в красочную историческую и музыкальную площадку. Здесь в шестой раз прошел фестиваль северной культуры «Имандра», став самым масштабным событием региона.

Акцент всех мероприятий фестиваля — северяне и северная культура, при этом был охвачен большой временной период с VIII по XIV век. В течение двух дней на главной сцене «Имандры» выступали коллективы и исполнители со всей страны: Helvegen, Bjarla, «Ангел-хранитель», ортодоксальные постхардкорщики «Ермак», народный пост-панк «Срубъ», нордический фолк от «Лёдъ». Также радовали посетителей Radio Tapok, Green Apelsin и Drummatix, а группа TMNV стал специальным гостем.

Для гостей фестиваля была организована масштабная программа: костюмированное шествие под звуки горна и барабана, различные мастер-классы, обряды обручения в этнической традиции, свадебный обряд, лекторий и ристалище с показательными поединками, командными сражениями и реконструкцией средневекового жилища. А еще обряд наделения тотемом и обретения духовного покровителя с участием настоящего шамана, фехтование на спортивных мечах, метание коротких копий (сулиц) в мишень, катание на лошадях, посещение северного подворья и многое другое. Почти во всех активностях фестиваля могли принять участие дети.

Фестиваль «Имандра» установил рекорд по количеству посетителей – на нем побывали более 20 000 человек, и по географии мест, откуда в Мончегорск приехали гости.