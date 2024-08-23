Мончегорск принял шестой фестиваль северной культуры «Имандра»

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Город Мончегорск Мурманской области 17 и 18 августа превратился в красочную историческую и музыкальную площадку. Здесь в шестой раз прошел фестиваль северной культуры «Имандра», став самым масштабным событием региона.Акцент всех мероприятий фестиваля — северяне и северная культура, при этом был охвачен большой временной период с VIII по XIV век. В течение двух дней на главной сцене «Имандры» выступали коллективы и исполнители со всей страны: Helvegen, Bjarla, «Ангел-хранитель», ортодоксальные постхардкорщики «Ермак», народный пост-панк «Срубъ», нордический фолк от «Лёдъ». Также радовали посетителей Radio Tapok, Green Apelsin и Drummatix, а группа TMNV стал специальным гостем.Для гостей фестиваля была организована масштабная программа: костюмированное шествие под звуки горна и барабана, различные мастер-классы, обряды обручения в этнической традиции, свадебный обряд, лекторий и ристалище с показательными поединками, командными сражениями и реконструкцией средневекового жилища. А еще обряд наделения тотемом и обретения духовного покровителя с участием настоящего шамана, фехтование на спортивных мечах, метание коротких копий (сулиц) в мишень, катание на лошадях, посещение северного подворья и многое другое. Почти во всех активностях фестиваля могли принять участие дети.Фестиваль «Имандра» установил рекорд по количеству посетителей – на нем побывали более 20 000 человек, и по географии мест, откуда в Мончегорск приехали гости.