АНО «Мастерская талантов» объявила о запуске нового проект об истории Москвы
При поддержке грантов мэра Москвы реализован социальный проект «Горжусь тобой, Москва», целью которого заявлена популяризация в молодежной среде истории и культурного наследия через расширение знаний о достопримечательностях российской столицы.
Проект реализуется в 2-х направлениях. Прежде всего, это интерактивные просветительские уроки в школах и детских оздоровительных лагерях. Кроме того, молодежь принимает участие в квизах по 6 темам на сайте https://moscowquiz.ru/.
Квизы состоят из 10 вопросов, на каждый из которых необходимо ответить за 30 секунд. Подведение итогов намечено на 1 декабря 2024 года. Набравшие максимальное количество баллов игроки получают в качестве приза ноутбук. Участие бесплатное.
Программа ориентированного на сохранение у молодежи исторической памяти и развитие туризма в столице, проекта «Горжусь тобой, Москва» включает тематические интеллектуальные игры по городской тематике в офлайн и онлайн-формате для школьников и студентов.
Проект реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.