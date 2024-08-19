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АНО «Мастерская талантов» объявила о запуске нового проект об истории Москвы

Общество
АНО «Мастерская талантов» объявила о запуске нового проект об истории Москвы

При поддержке грантов мэра Москвы реализован социальный проект «Горжусь тобой, Москва», целью которого заявлена популяризация в молодежной среде истории и культурного наследия через расширение знаний о достопримечательностях российской столицы.

Проект реализуется в 2-х направлениях. Прежде всего, это интерактивные просветительские уроки в школах и детских оздоровительных лагерях. Кроме того, молодежь принимает участие в квизах по 6 темам на сайте https://moscowquiz.ru/.

Квизы состоят из 10 вопросов, на каждый из которых необходимо ответить за 30 секунд. Подведение итогов намечено на 1 декабря 2024 года. Набравшие максимальное количество баллов игроки получают в качестве приза ноутбук. Участие бесплатное.

Программа ориентированного на сохранение у молодежи исторической памяти и развитие туризма в столице, проекта «Горжусь тобой, Москва» включает тематические интеллектуальные игры по городской тематике в офлайн и онлайн-формате для школьников и студентов.

Проект реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.