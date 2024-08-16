Изучение истории как игра: новый интерактивный проект «Горжусь тобой, Москва»

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15 мая стартовал проект для школьников «Горжусь тобой, Москва». Его цель — повысить знания молодежи об уникальных чертах культуры, истории, географического положения столицы России.Зачем это нужно?Сейчас перед нашей страной остро стоит вызов — отток талантливой молодёжи. Связан он с тем, что выпускники школ и вузов не могут реализовать свой потенциал, не видят возможности для полезного приложения своих знаний и умений.Один из способов решения проблемы – патриотическое воспитание и профориентация школьников. Если показать ребятам истории успеха соотечественников, их уникальные достижение в культуре, науке, спорте, привить с раннего возраста любовь к особенностям Родины, и, в частности, Москвы, будущие ценные кадры будут искать способы устроить свою жизнь и карьеру в России.Однако разговор на эту важную тему часто ведётся не на языке молодёжи. Один из самых эффективных методов коммуникации с детьми и подростками – игра. Она легко вызывает интерес, удерживает внимание, способствует закреплению материала в памяти. При этом в патриотической работе со школьниками на регулярной основе игровой формат не используется. Исправить это и должен проект «Горжусь с тобой, Москва».Как это реализовано?Проект представляет собой соревнования школьников по прохождению тематических интеллектуальных игр – квизов с вопросами об истории, географии культуре, столицы России. Игры будут проводить на постоянной основе в дистанционном и очном формате.Темы игр подобраны исходя из их ценности (важности, актуальности) для решения задачи патриотического воспитания и расширения кругозора подрастающего поколения:1. История Москвы2. Великие люди Москвы3. География Москвы4. Культура Москвы5. Новая Москва6. Москва и спортФормат игр основан на многообразии принципов построения заданий и включает в себя большое количество вопросов с изображениями, раздаточным материалом и т.д.Сейчас идет онлайн этап состязания. Его результаты опубликуют 1 декабря этого года, а победитель, набравший больше всех баллов, получит ноутбук.Принять участие в игре может каждый школьник – достаточно взять смартфона с выходом в интернет и зайти на официальный сайт –https://moscowquiz.ru/ или скачать мобильное приложение проекта.Проект реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы и Грантов Мэра Москвы.