Новый интерактивный проект «Горжусь тобой, Москва»

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Интерактивный проект «Горжусь тобой, Москва» представляет собой серию тематических интеллектуальных игр о столице России, предназначенных для школьников и студентов. Проект реализуется в формате квизов, включающих вопросы на знание истории, культуры и географии Москвы.Проект проводится в двух форматах: офлайн и онлайн. Первый проходит в образовательных учреждениях Москвы. Онлайн-формат доступен для всех желающих независимо от места проживания.Основная цель проекта – повышение интереса молодежи к истории и культуре Москвы, а также развитие интеллектуальных способностей участников.Проект «Горжусь тобой, Москва» активно поддерживается различными образовательными учреждениями и организациями, заинтересованными в развитии молодежи. Он также привлекает внимание СМИ и общественности, что способствует популяризации знаний о Москве среди широкой аудитории.Участники, которые пройдут максимальное количество квизов и наберут наибольшее количество баллов до 1 декабря, получат ценные призы. Главный приз – ноутбук.Правила игры достаточно просты: в квизе по 10 вопросов, в каждом вопросе четыре варианта ответов, из которых нужно выбрать один правильный.Квизы разделены на следующие темы:1. История Москвы2. Великие люди Москвы3. География Москвы4. Культура Москвы5. Новая Москва6. Москва и спортФинальные результаты онлайн-этапа будут подведены 1 декабря 2024 года. Проект реализован при поддержке Грантов Мэра Москвы и Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.