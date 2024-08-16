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Новый интерактивный проект «Горжусь тобой, Москва»

Общество
Новый интерактивный проект «Горжусь тобой, Москва»

Интерактивный проект «Горжусь тобой, Москва» представляет собой серию тематических интеллектуальных игр о столице России, предназначенных для школьников и студентов. Проект реализуется в формате квизов, включающих вопросы на знание истории, культуры и географии Москвы.

Проект проводится в двух форматах: офлайн и онлайн. Первый проходит в образовательных учреждениях Москвы. Онлайн-формат доступен для всех желающих независимо от места проживания.

Основная цель проекта – повышение интереса молодежи к истории и культуре Москвы, а также развитие интеллектуальных способностей участников.

Проект «Горжусь тобой, Москва» активно поддерживается различными образовательными учреждениями и организациями, заинтересованными в развитии молодежи. Он также привлекает внимание СМИ и общественности, что способствует популяризации знаний о Москве среди широкой аудитории.

Участники, которые пройдут максимальное количество квизов и наберут наибольшее количество баллов до 1 декабря, получат ценные призы. Главный приз – ноутбук.

Правила игры достаточно просты: в квизе по 10 вопросов, в каждом вопросе четыре варианта ответов, из которых нужно выбрать один правильный.

Квизы разделены на следующие темы:

1. История Москвы
2. Великие люди Москвы
3. География Москвы
4. Культура Москвы
5. Новая Москва
6. Москва и спорт

Финальные результаты онлайн-этапа будут подведены 1 декабря 2024 года. Проект реализован при поддержке Грантов Мэра Москвы и Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.