Яндекс 360 перезапустил Телемост: новые функции и улучшенное качество видео

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Сервис видеовстреч и видеоконференций Телемост от Яндекс 360 начал работать после недавнего обновления. Улучшено качество видео, более чем в 10 раз увеличено количество участников встреч, встроены новые функции. Команды Яндекс 360 и Yandex Infrastructure создали собственную платформу Goloom, что позволило перевести Телемост с внешнего решения с открытым кодом.В комментариях технический директор Яндекс 360 Алексей Петроченко отметил, что переход на собственную платформу дал возможность внести значительные изменения в код Телемоста, что прежде было недоступно. Уже сейчас в ежедневном режиме в Телемосте проводится свыше 100 тысяч видеовстреч. Теперь компания может предложить пользователям новые продуктовые возможности.Руководитель разработки WebRTC Yandex Infrastructure Игорь Шеко также добавил: чтобы у Яндекса был единый стек технологий для работы с realtime-видео, создана собственная WebRTC-платформа Goloom. В числе ее преимуществ – современный набор видеокодеков и более устойчивое соединение между устройствами. После тестирования они будут работать в других внешних и внутренних сервисах Яндекса.Телемост теперь имеет сверхвысокое разрешение 4К, благодаря чему презентации, отчёты и другие материалы участников встреч будут отличаться максимальной четкостью. Появилась в сервисе индикация говорящих участников, улучшено качество шумоподавления.Увеличение количества участников на встречах в 12 раз – это одно важнейших обновлений. Если ранее встреча могла объединить до 40 человек, то сейчас лимит существенно расширен: можно пригласить не только 100 или 300, но и 500 человек. Такая опция предусмотрена в тарифах Яндекс 360 для бизнеса для пользователей Телемоста.Подобная возможность важна для крупного бизнеса, поскольку в онлайн-встречах в B2B-сегменте могут участвовать сотни сотрудников. Устраивать встречи с участием до 1000 человек организаторы смогут в Телемосте уже осенью. Собирать большую аудиторию могут, как и раньше, прямые трансляции (до 10 тысяч человек).Обновленный Телемост сегодня имеет для организации качественных видеовстреч все необходимые функции: возможность для администратора встречи управлять камерами и микрофонами собеседников, чат для участников встречи, возможность записывать происходящее и сохранять файл, модерацию, интеграцию с календарем и другие.