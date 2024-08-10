Музыкальный фестиваль на Байкале посетили вокалисты со всей России

просмотров: 122

Байкальск стал площадкой крупных музыкальных событий. Финал Всероссийского вокального конкурса «Новые Огни 4 сезон» и ежегодный музыкальный фестиваль «Новые Огни на Байкале» – оба этих события одновременно прошли в городе с 27 июля по 4 августа. В мероприятиях приняли участие артисты из многих регионов страны – вместе с командами приехали более 400 человек.На главной сцене города финалисты конкурса «Новые Огни 4 сезон» выступали на протяжении всех дней фестиваля. Зрители оценили выступления участников из Иркутской области, Москвы, Краснодара, Новороссийска, Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга, Камчатки, Сахалина, Красноярска, Уссурийска, Хабаровска, Бурятии и др.Завершился конкурс «Новые Огни 4 сезон» гала-концертом лауреатов и награждением победителей. Жюри присудило два Гран-при: их получили Гагик Асланян из Южно-Сахалинска и Есения Агапова из Шелехова. ВА «Сюрприз» (Улан-Удэ) стал обладателем специального приза.В рамках фестиваля состоялся благотворительный сбор средств, которые затем были переданы в Комитет солдатских матерей г. Байкальска.Поддержку мероприятиям оказали Министерство культуры и Министерство по молодежной политике Иркутской области, Управление культуры и спорта Слюдянского района и администрация г. Байкальска.