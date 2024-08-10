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Музыкальный фестиваль на Байкале посетили вокалисты со всей России

Общество
Музыкальный фестиваль на Байкале посетили вокалисты со всей России


Байкальск стал площадкой крупных музыкальных событий. Финал Всероссийского вокального конкурса «Новые Огни 4 сезон» и ежегодный музыкальный фестиваль «Новые Огни на Байкале» – оба этих события одновременно прошли в городе с 27 июля по 4 августа. В мероприятиях приняли участие артисты из многих регионов страны – вместе с командами приехали более 400 человек.

На главной сцене города финалисты конкурса «Новые Огни 4 сезон» выступали на протяжении всех дней фестиваля. Зрители оценили выступления участников из Иркутской области, Москвы, Краснодара, Новороссийска, Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга, Камчатки, Сахалина, Красноярска, Уссурийска, Хабаровска, Бурятии и др.

Завершился конкурс «Новые Огни 4 сезон» гала-концертом лауреатов и награждением победителей. Жюри присудило два Гран-при: их получили Гагик Асланян из Южно-Сахалинска и Есения Агапова из Шелехова. ВА «Сюрприз» (Улан-Удэ) стал обладателем специального приза.

В рамках фестиваля состоялся благотворительный сбор средств, которые затем были переданы в Комитет солдатских матерей г. Байкальска.

Поддержку мероприятиям оказали Министерство культуры и Министерство по молодежной политике Иркутской области, Управление культуры и спорта Слюдянского района и администрация г. Байкальска.