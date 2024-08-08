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Изучение истории поможет решить проблему оттока талантливой молодежи из Москвы

Общество
Изучение истории поможет решить проблему оттока талантливой молодежи из Москвы

В Москве сосредоточены основные государственные учреждения, научно-исследовательские центры и крупные бизнес-структуры Российской Федерации. Однако, несмотря на преимущества, город столкнулся с серьёзной проблемой – оттоком молодежи.

РБК приводит данные Росстата за 2022 год о снижении количества работников моложе 35 лет на 1,3 млн человек [1]. «Особенно сильно «вымыло» с рынка труда россиян в возрасте 25–29 лет. Среди причин — демографическое старение и эмиграция» [1], – отмечают эксперты. В 2024 году эта тенденция продолжается.

«Сегодня одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед нашей страной, является отток наиболее талантливой молодёжи, обусловленный в числе прочего тем, что выпускники школ и вузов не могут в полной мере реализовать свой потенциал. Одним из инструментов решения этой проблемы является профориентация и патриотическое воспитание подрастающего поколения», – отмечают организаторы проекта «Горжусь тобой, Москва» [2].

Патриотизм – это прежде всего чувство гордости за Родину. Оно может стать мощным стимулом для молодых людей оставаться в своей стране и вносить свой вклад в ее развитие.

Знания о Москве, о её выдающихся личностях, промышленности, военном деле, культуре и спорте дают неисчерпаемый список поводов для гордости. В этом кроется большой потенциал для патриотического воспитания.

Любовь к стране, к Москве необходимо прививать с ранних лет. Развитие в будущем возможно, если есть опора на опыт прошлых поколений и историческую память.

Цель проекта «Горжусь тобой, Москва» — расширение знаний о достопримечательностях, культуре и истории Москвы. Проект реализуется в 2-х направлениях:

1. Проведение интерактивных просветительских уроков в детских оздоровительных лагерях и школах;

2. Проведение квизов на сайте: https://moscowquiz.ru/

В эпоху цифровизации и социальных сетей бороться за внимание молодежи становится все тяжелее. Наиболее эффективный метод – игровая форма. Исходя из этого и был разработан интерактивный проект «Горжусь тобой, Москва».

Участникам предлагается пройти на сайте https://moscowquiz.ru/ 6 квизов по темам:

1. История Москвы
2. Великие люди Москвы
3. География Москвы
4. Культура Москвы
5. Новая Москва
6. Москва и спорт

Участники, которые смогут набрать максимальное количество баллов, выиграют ноутбук. В каждом квизе 10 вопросов, время ответа на каждый — 30 секунд. Итоги будут подведены 1 декабря 2024 года. Участие бесплатное. Можно скачать бесплатное приложение и проходить квизы в любое удобное время с мобильного телефона.

Проект реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы и Грантов Мэра Москвы.

Использованные источники:

1. Эксперты сообщили о «вымывании» молодежи с рынка труда Число работников до 35 лет достигло исторического минимума / РБК. – URL: https://www.rbc.ru/economics/11/04/2023/6433e7499a7947356c70a065 (дата обращения: 22.07.2024).

2. Горжусь тобой, Москва / Добро.рф. – URL: https://dobro.ru/project/10093386 (дата обращения: 22.07.2024).