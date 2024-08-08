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Учёный СГУ поддержал инициативу губернатора области

Общество
Учёный СГУ поддержал инициативу губернатора области

Александр Казаков, доктор политических наук, профессор кафедры политических наук СГУ им. Н.Г. Чернышевского:

По инициативе губернатора Романа Бусаргина работникам социальных учреждений области выплатят единовременную премию по 20 тысяч рублей. Это значимое решение затронет более 3-х тысяч человек. Тот факт, что дополнительные источники бюджета идут именно на это, еще раз подчеркивает приоритет губернатора в укрепление социальной сферы региона и поддержке жителей. Отмечу, что она принимается впервые, раньше подобных выплат не было. В целом большое количество социально ориентированных инициатив главы региона подпадает под категорию «впервые», ведет к принятию новых или совершенствованию уже имеющихся социальных мер. Замечу, что это видят не только эксперты, но и неоднократно отмечали и оппоненты, в том числе из оппозиционных партий.

Позиция Романа Бусаргина по развитию социальной сферы однозначно вызывает уважение. Тем более, что в случае с работниками социальных учреждений финансово поддерживают тех, кто каждый день оказывает поддержку самым уязвимым слоям населения.