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АНО «Мастерская талантов» запустила новый интерактивный проект об истории Москвы

Общество
АНО «Мастерская талантов» запустила новый интерактивный проект об истории Москвы


Запущен проект «Горжусь тобой, Москва», направленный на популяризацию истории, культуры и архитектуры столицы.

Данный проект и является социально значимым, так как позволяет расширить свои знаний о важных для Москвы датах и событиях. А также общедоступным, так как реализуется на сайте https://moscowquiz.ru/ и доступен для всех пользователей интернет-пространства.

Целевая аудитория проекта – молодежь, школьники и студенты колледжей, техникумов, училищ.

Проект реализуется в очном и онлайн форматах. В очном – на территориях учебных заведений, онлайн – на сайте проекта.

Участникам проекта предлагается пройти онлайн-квизы, расположенные на сайте https://moscowquiz.ru/, по 6 тематическим блокам: История Москвы, Великие люди Москвы, География Москвы, Культура Москвы, Новая Москва и Москва и спорт.

Каждый квиз состоит из 10 вопросов, подобранных в соответствии с заявленной тематикой. Вопросы идут по порядку и участнику необходимо ответить на все вопросы квиза, чтобы получить итоговое количество баллов за него. При подсчете количества баллов системой учитывается правильность и скорость ответа участником. По итогу прохождения квизов участник увидит своё итоговое количество баллов, а также сможет ознакомиться со своей позицией в рейтинговой таблице в соответствующем разделе на официальном сайте. Участник, который заработает наибольшее количество баллов по итогу пройдённых квизов, – станет победителем онлайн-этапа проекта.

По итогам календарного года будет разыгран ценный приз — ноутбук. Участие бесплатное.

Финальные результаты онлайн-этапа проекта будут подведены 1 декабря 2024 года в 18:00. Оглашение победителя и отправка приза будет реализована до 15 декабря 2024 года. Результаты финала и победителя онлайн-этапа можно будет увидеть на главной странице официального сайта «Горжусь тобой, Москва».

Помимо этого, каждый пользователь смартфона имеет возможность скачать бесплатное приложение и проходить квизы в любое удобное время. Приложение бесплатное и доступно для скачивания на платформе RuStore.

Проект реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы и Грантов мэра Москвы.