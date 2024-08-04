АНО «Мастерская талантов» запустила новый интерактивный проект об истории Москвы

просмотров: 138

Запущен проект «Горжусь тобой, Москва», направленный на популяризацию истории, культуры и архитектуры столицы.Данный проект и является социально значимым, так как позволяет расширить свои знаний о важных для Москвы датах и событиях. А также общедоступным, так как реализуется на сайте https://moscowquiz.ru/ и доступен для всех пользователей интернет-пространства.Целевая аудитория проекта – молодежь, школьники и студенты колледжей, техникумов, училищ.Проект реализуется в очном и онлайн форматах. В очном – на территориях учебных заведений, онлайн – на сайте проекта.Участникам проекта предлагается пройти онлайн-квизы, расположенные на сайте https://moscowquiz.ru/, по 6 тематическим блокам: История Москвы, Великие люди Москвы, География Москвы, Культура Москвы, Новая Москва и Москва и спорт.Каждый квиз состоит из 10 вопросов, подобранных в соответствии с заявленной тематикой. Вопросы идут по порядку и участнику необходимо ответить на все вопросы квиза, чтобы получить итоговое количество баллов за него. При подсчете количества баллов системой учитывается правильность и скорость ответа участником. По итогу прохождения квизов участник увидит своё итоговое количество баллов, а также сможет ознакомиться со своей позицией в рейтинговой таблице в соответствующем разделе на официальном сайте. Участник, который заработает наибольшее количество баллов по итогу пройдённых квизов, – станет победителем онлайн-этапа проекта.По итогам календарного года будет разыгран ценный приз — ноутбук. Участие бесплатное.Финальные результаты онлайн-этапа проекта будут подведены 1 декабря 2024 года в 18:00. Оглашение победителя и отправка приза будет реализована до 15 декабря 2024 года. Результаты финала и победителя онлайн-этапа можно будет увидеть на главной странице официального сайта «Горжусь тобой, Москва».Помимо этого, каждый пользователь смартфона имеет возможность скачать бесплатное приложение и проходить квизы в любое удобное время. Приложение бесплатное и доступно для скачивания на платформе RuStore.Проект реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы и Грантов мэра Москвы.