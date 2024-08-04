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Места силы Москвы: новый взгляд на привычные достопримечательности

Общество
Места силы Москвы: новый взгляд на привычные достопримечательности


Москва — это город, где прошлое смешивается с настоящим и создаёт уникальную атмосферу. (С. Есенин)

В каждом городе есть места, обладающие особой силой. Они привлекают местных жителей и туристов своей историей и духовными ценностями.

В эпоху цифровизации и социальных сетей общество стало забывать о своих культурных истоках, а их изучение начинается с интереса к местам родного города.

МОО «Молодежная палата» при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы и Грантов Мэра Москвы запустила проект «Места силы Москвы» целью которого является выявление наиболее знаковых мест столицы, их популяризация и продвижение.

Проект помогает восполнить пробелы в знаниях истории, культуры и архитектуры и проверить себя: жителям города — лучше узнать родной город, а туристам — открыть для себя новые грани столицы.

Цель проекта — показать, что наша столица — это не только Кремль и Красная площадь, но и целый пласт мест, историю которых важно знать.

На сайте проекта «Места силы Москвы» было объявлено голосование

за лучшее место города. Было выбрано четыре финалиста:

• Измайловский Кремль
• Москва-Сити
• ВДНХ
• Парк-музей Царицыно.

В целях расширения знаний, участникам проекта предлагается пройти тематические квизы. Каждый квиз состоит из 15 вопросов, подобранных в соответствии с заявленной тематикой. На знакомство с вопросом и выбор правильного ответа из четырех предложенных участнику даётся 15 секунд. Вопросы идут по порядку и участнику необходимо ответить на все вопросы квиза, чтобы получить итоговое количество баллов за него.

Участник, который к 30 августа 2024 г. пройдет максимальное количество квизов и наберёт больше всех баллов — выиграет ноутбук! Квизы можно пройти на сайте проекта.

Итоги онлайн-этапа проекта будут подведены 30 августа 2024 года в 18:00. Оглашение победителя и отправка приза будет реализована до 31 августа 2024 года. Результаты проекта и победителя онлайн-этапа можно будет увидеть на главной странице официального сайта «Места силы Москвы».