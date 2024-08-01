Повышение выплат саратовским контрактникам укрепит их желание стать военными

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Участник Специальной военной операции, председатель Октябрьского отделения "БОЕВОГО БРАТСТВА" Сергей Фролков поддержал увеличение выплат военнослужащим."Президент увеличил единовременные выплаты контрактникам до 400 тысяч рублей, а также рекомендовал увеличить аналогичные региональные выплаты. Накануне стало известно о повышении региональной выплаты в 10 раз - с 50 до 500 тыс. рублей. Соответствующее решение принято Губернатором области Романом Бусаргиным. О четырехкратном повышении муниципальной выплаты в Саратове заявили мэр Лада Мокроусова", - написал ветеран на своей странице в социальной сети ВКонтакте.Он отметил, что "военное дело – сложная и ответственная работа, которому посвящают себя целиком"."Принимаемые со стороны властей решения подчеркивают важность и значимость военной службы. Повышение размера единовременных выплат контрактникам – своевременная и необходимая мера. Защита Родины требует от бойцов полной самоотдачи и концентрации на выполнении поставленной боевой задачи. Увеличение выплат позволит будущим военнослужащим снять материальные вопросы, укрепить их желание в выборе профессии военного, а их семьям обеспечит материальную стабильность и благополучие", - подчеркнул Сергей Фролков.