Повышение выплат саратовским контрактникам укрепит их желание стать военными
Участник Специальной военной операции, председатель Октябрьского отделения "БОЕВОГО БРАТСТВА" Сергей Фролков поддержал увеличение выплат военнослужащим.
"Президент увеличил единовременные выплаты контрактникам до 400 тысяч рублей, а также рекомендовал увеличить аналогичные региональные выплаты. Накануне стало известно о повышении региональной выплаты в 10 раз - с 50 до 500 тыс. рублей. Соответствующее решение принято Губернатором области Романом Бусаргиным. О четырехкратном повышении муниципальной выплаты в Саратове заявили мэр Лада Мокроусова", - написал ветеран на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
Он отметил, что "военное дело – сложная и ответственная работа, которому посвящают себя целиком".
"Принимаемые со стороны властей решения подчеркивают важность и значимость военной службы. Повышение размера единовременных выплат контрактникам – своевременная и необходимая мера. Защита Родины требует от бойцов полной самоотдачи и концентрации на выполнении поставленной боевой задачи. Увеличение выплат позволит будущим военнослужащим снять материальные вопросы, укрепить их желание в выборе профессии военного, а их семьям обеспечит материальную стабильность и благополучие", - подчеркнул Сергей Фролков.