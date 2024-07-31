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«Переговорка» в Санкт-Петербурге собрала нацеленную на профессиональную самореализацию молодежь

Общество
«Переговорка» в Санкт-Петербурге собрала нацеленную на профессиональную самореализацию молодежь

27 июля в Санкт-Петербурге на площадке «Точка Кипения-Гуап» стартовала первая в этом году встреча участников и экспертов проекта «Переговорка» от трека Росмолодёжь.Карьера. Мероприятие открыла приветственным словом Лопатина Диана, руководитель проекта, эксперт в области профессиональной самореализации.

Мероприятие прошло в необычном формате мозгового штурма. Участники делились своими надеждами о профессиональном будущем и мыслями о мотивации трудовой деятельности в разных сферах. Эксперты представили возможности работы на государственной службе, в крупных корпорациях и различных компаниях. Участники также успели поработать в командах и разработать свои проекты, представив их экспертному совету. Морозов Сергей, эксперт-наставник Росмолодёжь.Гранты, начальник отдела по воспитательной работе СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, отметил необходимость развития системного мышления и важность раскрытия потенциала будущих специалистов через собеседования.

Рыжов Константин, председатель комитета по информационной политике Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, руководитель контент-центра Московского района Санкт-Петербурга, подчеркнул необходимость изучения правового поля при соискании любой позиции.

Еремеева Александра, главный специалист производственно-технического департамента ПАО «Россети Ленэнерго», считает, что каждый специалист, потенциальный и будущий, становится частью инфраструктуры предприятия, что предполагает не просто длительную работу, а сотрудников «на всю жизнь».

Смирнова Маргарита, сотрудник регионального отделения Движения Первых города Санкт-Петербурга, амбассадор Росмолодежь.Гранты, эксперт Международной Премии МЫВМЕСТЕ, заявила, что инициативные, смышленые и активные молодые люди могут нарабатывать опыт в различных проектах.

Почетный гость мероприятия Тихонов Максим, главный конструктор АО «НИИ мортеплотехники» (Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»), директор Центра поддержки и развития общественных инициатив «Парадигма», депутат муниципального образования г. Ломоносов, сооснователь «Союза молодых инженеров России», провел сессию открытого диалога с участниками, поделился личным опытом профессионального становления, умением совмещать общественную деятельность с трудовой и качественным вкладом в развитие своей отрасли.

В «Переговорке» участвовали не только молодые специалисты, исследователи, студенты и школьники, но и специалисты, которые переосмысливают свою профессиональную деятельность. Активными участниками, создавшими формат форума, стали представители Управления ФНС России по Санкт-Петербургу и Фетисов Станислав, заместитель председателя Совета работающей молодежи г. Санкт-Петербурга при комитете по молодежной политике взаимодействия с молодежными ассоциациями.

Участники продемонстрировали свое видение трудоустройства в форме разработанного проекта, представив экспертам формат собеседования.

В рамках «Переговорки» рассмотрена важность эффективного взаимодействия молодежи с общественными организациями и ведущими предприятиями Северо-Западного Федерального округа. Это позволит установить партнерские взаимоотношения и создать благоприятную среду для развития молодежного потенциала в регионе.

Участие в «Переговорке» — это отличный старт для всех, кто хочет построить профессиональную карьеру и быть в курсе трендов на рынке труда. В ближайшее время серия мероприятий Росмолодежь.Карьера пройдет в разных регионах Российской Федерации, что позволит распространять опыт экспертов и выявлять новые таланты на местах в живом диалоге.

Проект запущен совместно с Советом работающей молодёжи при Комитете по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга и Технопарком Ленполиграфмаш.