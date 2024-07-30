Фонд «Ноосфера» Елены Батуриной проведет к Дню народного единства акцию «Я – россиянин»

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Всероссийскую детскую культурно-просветительскую акцию «Я – россиянин» проведет Фонд поддержки образования «Ноосфера», основанный предпринимателем и филантропом Еленой Батуриной. Мероприятие приурочено к 20-летию со дня утверждения у Дня народного единства официального статуса государственного праздника.Основная цель проекта «Я – россиянин» – информирование подрастающего поколения о сути и истории праздника, а также укрепление межнационального и межрелигиозного единства граждан. Инициатива реализуется при поддержке Общественной палаты РФ, Федерального агентства по делам национальностей и Дома народов России.Для проведения акции в российских школах выбран формат цифрового урока. Школьникам расскажут о духовно-нравственных и традиционных семейных ценностях, истории и религиях России, объединяющих жителей страны, а также о многообразии культур народов. Как отметил Владимир Зорин, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, в передаче духовно-нравственных ценностей традиционные религии России играют важную роль, выступают значимым транслятором моральных установок и принципов, формировавшихся в обществе на протяжении многих веков.Акция «Я – россиянин» проводится Фондом «Ноосфера» не впервые. В 2023 году она состоялась в школах страны в пилотном режиме, и ее участниками стали свыше 714 000 ребят. В 2024 году масштабы проекта расширены, и организаторы рассчитывают привлечь к участию в нем уже около 1,5 миллиона учащихся 4-х и 5-х классов.Учредитель Фонда поддержки образования «Ноосфера» Елена Батурина считает, что для многонационального государства, которым является Россия, всегда очень важны и актуальны взаимопонимание и дружба между народами. Она подчеркнула необходимость вести уважительный диалог, понимая и принимая разные национальные черты. Елена Батурина напомнила, что Фонд «Ноосфера» занимается разработкой и реализацией просветительских проектов, направленных на воспитание детей, уже более 20 лет. Эти проекты закладывают самую лучшую основу для сотрудничества и доверия, поскольку развивают у подрастающего поколения взаимоуважение и интерес к многогранной культуре.Далее Фонд намерен провести социологическое исследование при участии социологов и экспертов в сфере национальных и религиозных отношений, целью которого будет оценка эффективности проекта «Я – россиянин». Организаторы проекта намерены понять, в какой степени образовательная акция усилила интерес школьников к изучению разных культур и традиционных религий.Директор Дома народов России А. А. Полежаева сообщила, что для реализации всего проекта и последующего социологического исследования создается координационный совет, участниками которого станут представители различных ведомств и общественных палат, а также федеральных и региональных органов власти. Итоги акции будут объявлены в Москве в декабре 2024 года.