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Octopus вошел в число финалистов национальной премии «Приоритет: Цифра — 2024»  

Общество
Octopus вошел в число финалистов национальной премии «Приоритет: Цифра — 2024»  


В Общественной палате РФ состоялась церемония награждения Национальной премии в области информационных технологий «Приоритет: Цифра — 2024». К участию было заявлено 200+ проектов в 25 номинациях, которые смогли заявить о своих инновационных решениях в рамках глобального импортозамещения. В финал премии попали единицы, и Octopus, цифровой продукт ГК Юзтех, был одним из них.

Оctopus — это автоматический оптимизатор ресурсов Центров обработки данных (ЦОД), который позволяет повысить эффективность использования ИТ-ресурсов и снизить затраты на их обслуживание за счёт автоматизации и интеллектуального управления:

• Непрерывно поддерживает серверную инфраструктуру в оптимальном состоянии.

• Умеет управлять разными типами гипервизоров и оркестраторов.

• При необходимости позволяет выполнять балансировку в полуавтоматическом режиме (с подтверждением оператора).

Цифровой продукт находится в реестре отечественного ПО (реестровая запись №19645 от 01.11.2023) и базируется на четырех инновационных составляющих:

1. Прогнозирование с помощью машинного обучения: Octopus анализирует до 90 дней исторических данных о потреблении ресурсов (CPU\RAM\HDD) каждой виртуальной машины (ВМ) и строит индивидуальные модели потребления. Эти модели проверяются на точность, и, если результат валидации успешен, мы принимаем решения на основе них. В противном случае мы применяем алгоритмы линейной регрессии для обеспечения стабильности.

2. Анализ трендов с помощью искусственного интеллекта: методы искусственного интеллекта Octopus, включая EMD (Empirical Mode Decomposition*), анализируют данные за последние 90 дней, чтобы выявить нелинейные и нестационарные тренды потребления ресурсов. Это позволяет нам предсказывать будущее потребление с учетом исторической дисперсии.

3. AI-оптимизация ресурсов: система устойчива к изменениям размеров ВМ благодаря определению глобального оптимума с помощью методов искусственного интеллекта. Это означает, что небольшие изменения параметров не приводят к глобальным перемещениям в ЦОД.

4. AI-прогнозирование для балансировки: продукт учитывает прогноз потребления ресурсов каждой ВМ, что позволяет предотвратить резкие скачки в использовании ресурсов в будущем. Система перемещает ресурсы заранее, чтобы инфраструктура оставалась стабильной и надежной.

«Мы признательны за высокую оценку нашего продукта! В условиях быстрого роста объёма данных и сложности ИТ-инфраструктуры важно не только обеспечить стабильную и бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры, но и оптимизировать её для достижения максимальной эффективности и снижения издержек. Наша платформа помогает решать эти задачи», — отметил Павел Ерошкин, Product Owner Octopus.