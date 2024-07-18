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Проведение маркетинговых исследований важнейший элемент деятельности любого бизнеса

Общество
Проведение маркетинговых исследований важнейший элемент деятельности любого бизнеса


Не каждая команда готова собирать исследовательские и фокус-группы, которые помогут проанализировать рынок перед запуском нового продукта, узнать запросы аудитории и оценить продажи. Другое дело — создать опрос для потенциальных пользователей на своем сайте или в социальных сетях. В него можно добавить разные вопросы и варианты ответа, а результаты собирать на единой платформе, которая по итогам поможет сформировать наглядный отчет для дальнейшей работы.

Для начала создадим опрос

В Яндекс 360 для бизнеса есть Формы — сервис для верстки тестов, всевозможных заявок (например, чтобы клиенту перезвонили), анкет и опросников. Последние как раз и позволят собрать ценную информацию для маркетинговых исследований разными способами: задать вопрос с несколькими вариантами ответа на выбор (возраст, пол, занятость и интересы), предложить выразить отношение к продукту по шкале оценки или рассказать в открытых вопросах об индивидуальных предпочтениях и факторах, влияющих на принятие решения о покупке.

На главной странице сервиса вверху справа следует найти раздел «К формам для бизнеса» и следовать инструкции:

1. Для начала нужно войти в аккаунт, привязанный к Яндекс 360 для бизнеса.

2. Затем необходимо выбрать — создать ли собственный шаблон или использовать готовый. Выбрать можно из уже упомянутых: "Анкета" (для опросов), "Заявка" (для сбора запросов), "Форма обратной связи" или "Регистрация на мероприятие".

3. Вносим нужные вопросы и публикуем!

В верстке можно добавлять вопросы из списка, который расположен в левой части экрана, изменять уже добавленные, применять к ним пометку "Обязательно для ответа" или перемещать на другое место. Сервис анализирует логику прохождения текста: можно настроить дополнительные вопросы, они появятся при определенном ответе на основной.

Анализ итогов

Данные, собранные в ходе опроса, надо где-то аккумулировать — у Яндекс 360 для бизнеса для этого есть Вики. Сервис универсален: позволяет создавать базы знаний компании и даже целые корпоративные порталы, хранить данные для проектной работы и полезные инструкции. Но в случае с Формами у него другая функция — систематизация и презентация результатов исследований.

Все ответы можно собрать в Вики на одной странице, что полезно, если одновременно создано несколько анкет для разных сегментов аудитории. То есть не надо сбивать результаты вручную, например, в таблице, сортировать, строить графики. Данные обновляются автоматически по мере поступления ответов.

Для интеграции вновь потребуется бизнес-аккаунт:

1. Выбрав готовую или сверстав свою форму, нужно нажать на желтую кнопку "Создать форму из шаблона". Она откроет новое меню, в котором есть функция "Интеграция".

2. Появятся группы действий, среди которых необходимо выбрать W "Вики" (опция доступна, если у компании есть такая база данных в среде Яндекс 360 для бизнеса). Здесь следует вставить адрес нужной Вики-страницы — именно на нее будут отправляться данные из опроса.

3. В поле "Текст" надо определить, какие данные будут добавляться, и сохранить настройку.

Кстати, можно публиковать ответы не только в виде текста, но и как динамическую таблицу — это также делается через "Интеграцию".

Источник фото: изображение от Freepik