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Вручение первой Международной премии мира им. Льва Толстого пройдет 9 сентября

Общество
Вручение первой Международной премии мира им. Льва Толстого пройдет 9 сентября

Награждение лауреатов первой Международной премии мира имени Льва Николаевича Толстого состоится 9 сентября в Большом театре. Об этом заявил первый заместитель генерального директора ТАСС, профессор Михаил Гусман.

«9 сентября нынешнего года в государственном Большом театре России будет проходить торжественная церемония награждения первых лауреатов этой Международной премии мира имени Льва Николаевича Толстого», — сообщил он в ходе круглого стола в ТАСС, посвященного подготовке к вручению премии.

Гусман указал, что некоторое время назад ряд российских общественных организаций, в частности Российское историческое общество во главе с Сергеем Нарышкиным, Российское военно-историческое общество во главе с Владимиром Мединским, Российский фонд мира во главе с Леонидом Слуцким и некоторые другие организации, выступили с инициативой создания фонда, который будет заниматься проблематикой осмысления вопросов войны и мира на современном этапе. «Была учреждена премия, которой было присвоено имя Льва Николаевича Толстого — Международная премия мира имени Льва Николаевича Толстого. Мы ее называем еще «толстовской премией», — добавил первый заместитель генерального директора ТАСС.

«Как принято при таких церемониях, интрига, кто будет первым лауреатом этой премии, сохранится, наверное, все-таки до последнего или предпоследнего момента», — отметил Гусман.

Ранее в Москве существовала практика вручения премий мира. В частности, в 1956 году вместо соответствующей Сталинской премии (вручалась с 1949 года) была учреждена Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами». Ее считали аналогом Нобелевской премии мира. В 1989 году была переименована в Международную Ленинскую премию мира. Последним ее лауреатом в 1990 году стал лидер вооруженного крыла Африканского национального конгресса Нельсон Мандела.

Фото Геодакян Артем/ТАСС