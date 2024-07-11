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Реклама на человеческих телах – новинка маркетологов

Общество
Реклама на человеческих телах – новинка маркетологов


Блогер из Воронежа Анастасия Полянская стала первой в России, кто реализовал технологию солнечной рекламы на человеческих телах. Она предложила желающим из числа своих подписчиков за деньги прорекламировать ее профиль в соцсетях, отпечатав ссылку на аккаунт на своих телах с помощью трафарета и солнечных лучей. Откликнулись несколько человек – доказательством стали присланные ими фото- и видеоматериалы.

Подобная инициатива не уникальна – похожий рекламный контент публиковал ранее бренд Jacquemus. Сама Анастасия в комментариях сообщила, что идеи применить в качестве рекламного инструмента солнечные лучи пришли ей и французскому бренду независимо друг от друга. По ее словам, она использовала в качестве референса татуировки на телах клиентов, которые заказывали бренды «Авиасейлс», «Harley Davidson», «Домино пицца». Блогер с гордостью подчеркнула: она купила рекламу у самого Солнца.

Прежде для привлечения внимания к собственному бренду солнечный свет использовали и другие компании. Так, IKEA заинтересовывала посетителей с помощью наружной рекламной конструкции в форме зеркала – вращаясь, она ловила гигантские «солнечные зайчики».

Пока не очень понятно, как подобную рекламу будут маркировать рекламодатели для передачи данных ОРД.