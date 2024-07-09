Президент Фонда «Неравнодушные сердца» Алла Фетисова о ежемесячных выплатах при рождении второго ребенка

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Эта инициатива для ряда будущих мам станет если не стимулом к рождению второго ребенка, то точно положительно повлияет на решение стать родителем. Такие флагманские инициативы нужны всегда, примечательно, что появилась она в год семьи. В регионе за последний год увеличилось количество различных льгот для семей с детьми. Так, многодетных освободили от оплаты детского сада. Есть возможность вернуть 50% суммы коммерческого обучения ребенка в учреждениях среднего профессионального образования. Такое решение было принято в соответствии с поручением Президента Владимира Путина. Для детей-сирот и граждан, оставшихся без попечения родителей, сняли ограничения по использованию социальной ипотеки. Многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха в любое удобное для них время, а не в конкретные дни или часы, установленные организацией. При установлении статуса многодетной семьи будут учитываться совершеннолетние дети в возрасте до 23 лет, признанные инвалидами с детства, независимо от факта обучения и совершеннолетние дети до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях, в которых предусмотрена военная служба и служба в органах внутренних дел. Эта работа также ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина. Всё это – действенные механизмы, направленные на реальную поддержку наших граждан, решивших стать родителями. И выплаты, которые женщина после рождения второго ребенка, будет получать на протяжении 3 лет - это хорошее продолжение уже начатой работы по поддержке материнства и детства.