Российские волонтеры обучают техникам ухода в Казахстане

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Международная волонтерская программа «Миссия Добро» реализуется в Алматы с 21 по 30 июня. В Казахстан приехали российские волонтеры, чтобы провести мастер-классы по техникам ухода и лечения осложнений у лежачих, ослабленных и маломобильных людей, а также организации их жизненного пространства (досуг, терапия). Площадкой программы обучения стал благотворительный корпоративный фонд «Радонеж».В команду российских волонтеров вошли руководитель патронажного центра «Время заботы» Наталья Глазова и президент фонда «Альцрус» Александра Щеткина. Их задача – рассказать коллегам, как организовать работу патронажных служб и помогать людям, страдающим деменцией. Особое внимание будет уделено поддержке и профилактике эмоционального выгорания и других психологических аспектов у тех, кто ухаживает за пожилыми людьми.Александра Щеткина в комментариях сказала, что хорошо знает, насколько важно обсуждать наиболее необходимые варианты помощи и поддержки семьям, делиться методиками и наработками. Она подчеркнула, что готова к масштабной и плодотворной работе.Организаторы программы – Россотрудничество и Ассоциация волонтерских центров (АВЦ).