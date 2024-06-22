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Господдержка помогает социальному предпринимателю успешно развивать частный детский сад

Общество
Господдержка помогает социальному предпринимателю успешно развивать частный детский сад


Полина Мяличкина – социальный предприниматель, владелец двух частных детских садов. Свое дело она развивает при господдержке, которая оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Как мама, я столкнулась с проблемой выбора детского сада для своего ребенка. В итоге остановилась на частном саду. Ребенку там очень нравилось. В 2020 году детский сад оказался под угрозой закрытия - предыдущая владелица приняла такое решение по причине переезда в другой город. Тогда я решила взять заботу о саде в свои руки и выкупила его. Со временем он начал пользоваться все большим спросом, формировались очереди. Тогда я задумалась об открытии филиала», - рассказывает предприниматель.

В своей работе Полина Мяличкина использует современные методы, находит индивидуальный подход к каждому ребенку, родителю, тщательно относится к подбору специалистов. Благодаря этому дети мягко адаптируются к детскому саду, с удовольствием посещают его и раскрывают свои сильные стороны. Всего детские сады посещают порядка 80 детей.

Предприниматель является активным получателем господдержки.

«Центр «Мой бизнес» очень люблю, знакома с ним уже два года. Я проходила тренинг по таргетингу, запускала рекламу на радио, участвовала в федеральной программе по поиску сотрудников на платформе «Хэдхантер». Огромную пользу принесли бонусы на таргетированную рекламу в «Вконтакте». Запуск рекламы принес доход в размере 500 тысяч рублей.

Также очень помог грант, который я получила от министерства экономического развития области на развитие. Часто в процессе построения бизнеса возникают проблемы с поиском источников финансирования. Благодаря поддержке со стороны государства удалось решить эту проблему. Сейчас я занимаюсь открытием нового проекта – соляной комнаты, которая предназначена для немедикаментозного оздоровления детей и взрослых. Грант возместил 30% от стоимости этого проекта. Мы готовимся открывать помещение уже в конце июня», - рассказывает Полина Мяличкина.

Социальный предприниматель продолжает ставить новые цели: «Я задумываюсь об открытии еще одного филиала, а также семейных классов – частной начальной школы».