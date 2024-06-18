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Парк Юрия Лужкова принял спортсменов со всей страны на фестивале экстремального спорта The BOWL

Общество
Парк Юрия Лужкова принял спортсменов со всей страны на фестивале экстремального спорта The BOWL

15 июня 2024 года в парке Юрия Лужкова и при участии Фонда Юрия Лужкова прошел восьмой ежегодный летний московский фестиваль The BOWL – одно из самых зрелищных спортивных мероприятий года, посвященное уличному и экстремальному спорту и активному образу жизни.

В рамках фестиваля прошли соревнования в дисциплинах скейтбординг и BMX. В соревнованиях приняли участие рекордное число спортсменов – 168 скейтеров и райдеров, а поддержать их собралось несколько тысяч зрителей. Гости фестиваля наблюдали сложнейшие элементы и технику катания в исполнении не только опытных спортсменов, но и подрастающего поколения, в том числе юных спортсменок.

В категории «скейтбординг» судьями выступили звезды отечественного скейта Игорь Бочаров, Алексей Храмков и Павел Коваленко. Отметив, что уровень исполнения трюков и высота вылетов с каждым годом растут, они присудили первое место Дмитрию Бравичеву, второе – Давиду Газиеву и третье – Максиму Ежову.

Судьями в категории BMX стали профессиональные спортсмены и тренеры Федор Забалуев, Сергей Высоцкий и Павел Никонов. В тройку призеров, по мнению судей, вошли самые лучшие на сегодняшний день райдеры страны Макс Новоселов (Москва), Игорь Соколов (Хабаровск) и Артем Агарков (Электросталь).

За победу в ставшей традиционной специальной номинации Фонда Юрия Лужкова «За самое зрелищное исполнение» разыгралась серьезная борьба. Решением судей приз Фонда в дисциплине ВМХ присужден Денису Якимову из Москвы, а в скейтбординге – столичному спортсмену Владу Житнюку. Оба продемонстрировали высочайший уровень, технику и скорость исполнения спортивных элементов.

Помимо увлекательной спортивной программы фестиваль порадовал зрителей музыкальной программой, хедлайнером которой стал хип-хоп исполнитель КАССЕТА.

Юрий Михайлович Лужков активно выступал за популяризацию спорта среди молодежи. В его бытность градоначальником реставрировались спортивные объекты, строились современные спортивные школы и площадки. Стараниями Юрия Михайловича в 1998 году в Москве были впервые проведены Всемирные детско-юношеские игры, которые были продолжены Международным Олимпийским комитетом на регулярной основе уже в качестве юношеских Олимпийских игр.

Парку было присвоено имя Юрия Лужкова 21 сентября 2021 года, в день 85-летия со дня его рождения.

Мероприятия в память о Юрии Лужкове, а также общественно-значимые инициативы, реализуемые в Москве и других городах страны Фондом Юрия Лужкова, призваны увековечить память, сохранить и популяризировать его общественное, политическое, литературное и научное наследие, а также продолжить и развить филантропические начинания Юрия Михайловича во благо жителей Москвы и страны.