Национальный межотраслевой союз предпринимателей: первые итоги

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В столице обсудили первые итоги деятельности Национального межотраслевого союза предпринимателей (НМСП). Члены Экосистемы по защите прав предпринимателей Москвы и бизнес-омбудсмен города Татьяна Минеева поделились мнением о работе совсем недавно сформированного объединения.НМСП начал действовать в феврале 2024 года по инициативе лидеров бизнес-сообществ. За прошедшие 3,5 месяца в Союз вступили около 20 сообществ предпринимателей. Исполнительный директор Союза Дмитрий Порочкин отметил, что среди отраслевиков есть и ассоциации, имеющие более чем 20-летнюю историю, и новички в бизнесе, но всех объединяет проактивная позиция. По его словам, планируется сформировать пул инициатив – общих запросов отраслей, которые союз будет продвигать на федеральный уровень.Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева и председатель Общественного совета при Уполномоченном, президент, совладелец и управляющий партнёр корпорации «ТехноНиколь» Сергей Колесников заявили о готовности поддержать НМСП. Татьяна Минеева подчеркнула: «Трендсеттером диалога бизнеса и власти в Москве до сих пор был Межотраслевой совет при Уполномоченном по защите прав предпринимателей. Он объединил 56 ассоциаций бизнеса, а суммарно это почти 4 миллиона сотрудников и около 17 триллионов рублей выручки. Но запросы бизнеса росли, и настало время трансформации Совета».Сергей Колесников также заметил, что Национальному межотраслевому союзу предпринимателей будет оказано содействие в продвижении решений по таким направлениям, как логистика, цифровизация, тарифная политика и многим другим.Сопредседатель Межотраслевого совета при Уполномоченном Андрей Шаров считает, что НМСП вошел в качестве тяжеловеса в «большую пятерку» бизнес-объединений России и будет заниматься реализацией «майских указов» президента вместе с Правительством Москвы и РФ.