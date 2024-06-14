Соглашение о взаимодействии подписали Минпромторг России, METEOR Lift и НПП «Итэлма»

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На XXVII Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание соглашения о взаимодействии компаний METEOR Lift (до ребрендинга ООО «ОТИС Лифт»), входит в холдинг S8 Capital, и НПП «Итэлма», а также Минпромторга России. Стороны намерены реализовать партнерство в сфере разработки и интеграции систем распределения пассажиропотока и мультимедиа.В рамках сотрудничества предполагается запуск разработок прототипов высокоскоростного оборудования METEOR Lift, инновационных решений, конструкторской документации, а также решений для систем распределения пассажиропотока и мультимедийных инноваций. Этим займутся специалисты созданного на базе компании METEOR Lift научно-производственного центра НПП «Метеор Лифт» и разработчики НПП «Итэлма». Основная цель этой работы – существенно повысить уровень локализации METEOR Lift и обеспечить качественным российским высокоскоростным оборудованием строительную отрасль. Эта деятельность окажет положительное влияние на технологическую устойчивость российской лифтовой отрасли.Алексей Воробьев, генеральный директор ООО «НПП «Итэлма» выразил уверенность, что при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации синергия сильных технологических компаний откроет новые горизонты для создания высокоскоростных лифтовых систем, которые будут соответствовать лучшим стандартам безопасности и качества. Он подчеркнул, что компания готова предоставить экспертизу и передовые технологические решения, чтобы сделать свой вклад в разработку этого оборудования, в результате чего итоговый продукт станет более конкурентоспособным.Комментируя достигнутые договоренности, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов назвал одной из ключевых целей совместной работы разработку востребованного российского лифтового оборудования и достижение технологического суверенитета в данной отрасли. Он подчеркнул, что ведомство поддерживает кооперации, которые намерены создавать и развивать производство лифтов, опираясь на инновационные решения и отвечая современным запросам рынка.В свою очередь, генеральный директор METEOR Lift Игорь Майоров отметил, что соглашение открывает новые пути для разработки и внедрения инновационных цифровых решений в лифты. По его словам, общие усилия дадут возможность создать высокоскоростное оборудование METEOR Lift и обеспечить строительную отрасль России качественным отечественным оборудованием. Игорь Майоров заверил, что METEOR Lift обладает в сфере разработки лифтового оборудования необходимыми компетенциями, имеет собственный научно-производственный центр НПП «Метеор Лифт», в котором работают свыше 50 инженеров-конструкторов, профессионалов с многолетним опытом создания передовых технологий в лифтовой отрасли и высокоскоростного лифтового оборудования, соответствующего самым высоким стандартам качества и безопасности.