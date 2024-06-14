Приз имени Юрия Лужкова получат самые яркие спортсмены на фестивале The BOWL

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15 июня 2024 г. в парке Юрия Лужкова при участии Фонда Юрия Лужкова пройдет ежегодный летний московский фестиваль The BOWL, посвященный уличному и экстремальному спорту и активному образу жизни. Это мероприятие является одним из самых зрелищных спортивных событий года – так, здесь можно будет увидеть состязания сильнейших в России райдеров в дисциплинах «скейтбординг» и «ВМХ».Год назад в рамках фестиваля Фонд Юрия Лужкова учредил отдельную номинацию для спортсменов «За самое зрелищное исполнение»: победителем и обладателем денежного приза станет исполнитель самого эффектного элемента в каждой из дисциплин.Елена Батурина, Председатель совета Фонда Юрия Лужкова, обратилась к будущим участникам и гостям фестиваля: «Будучи мэром Москвы, Юрий Михайлович делал все возможное, чтобы в столице развивался спорт, особенно молодежный, чтобы у юных спортсменов были возможности тренироваться, соревноваться и достигать новых высот. Фонд Юрия Лужкова способствует проведению в парке, названном в честь Юрия Михайловича, такого яркого спортивного события, отдавая дань памяти его заботе и работе на благо москвичей».Парк Юрия Лужкова принимает московский фестиваль The BOWL уже восьмой год подряд, поскольку именно здесь расположен самый крупный и современный бетонный боул Москвы. Катание в боуле относится к парковым дисциплинам и, бесспорно, является одним из наиболее технически сложных и потому зрелищных форматов скейтбординга и BMX.Помимо спортивной части в парке пройдут мастер-классы и музыкальные выступления.Юрий Михайлович Лужков активно выступал за популяризацию спорта среди молодежи, в том числе и экстремальных его видов. В его бытность градоначальником реставрировались спортивные объекты, строились современные спортивные школы и площадки. Стараниями Юрия Михайловича в 1998 году в Москве были впервые проведены Всемирные детско-юношеские игры, которые были продолжены Международным Олимпийским комитетом на регулярной основе уже в качестве юношеских Олимпийских игр.Парку было присвоено имя Юрия Лужкова 21 сентября 2021 года, в день 85-летия со дня его рождения.Мероприятия в память о Юрии Лужкове, а также общественно-значимые инициативы, реализуемые в Москве и других городах страны Фондом Юрия Лужкова, призваны увековечить память, сохранить и популяризировать его общественное, политическое, литературное и научное наследие, а также продолжить и развить филантропические начинания Юрия Михайловича во благо жителей Москвы и страны.Фото: Елена Батурина, Председатель совета Фонда Юрия Лужкова