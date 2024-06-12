114-летний культурно-досуговый центр Пугачева обретет вторую молодость

просмотров: 122

Благодаря поддержке губернатора Романа Бусаргина из областного бюджета выделено 6,9 млн рублей на обновление Культурно-досугового центра г. Пугачева.В КДЦ есть зал на 475 посадочных мест, малый зал (фойе) для проведения культурных мероприятий, костюмерная, кабинеты для кружковой работы.В нем функционируют 39 клубных формирований, в которых занимаются 855 человек. Здесь также проводятся собрания граждан, активы района, официальные встречи, другие масштабные мероприятия, фестивали, конкурсы, национальные праздники.Здание, расположенное на одной из главных улиц города, построено в 1910 году. За всё время в нем ни разу не проводился капитальный ремонт, лишь косметический. Необходим ремонт фасада здания, где осыпается штукатурка, ремонт протекающей кровли. Исправить ситуацию за счёт средств районного бюджета не представляется возможным.- Ремонт и обновление Культурно-досугового центра позволит сохранить его функциональность и привлекательность для жителей города и района. Ведь центр по праву является символом культурного наследия. Поэтому вложение средств в его ремонт и модернизацию имеет большое значение для развития культурной жизни района, - считает глава Пугачевского муниципального района Алексей Янин.