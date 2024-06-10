Введение дифференцированных ставок – закономерное и справедливое решение

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Сегодня на заседании областной Думы были подробно разобраны проекты федеральных законов, предусматривающие ряд нововведений для налоговой системы. Предполагается, что поправки коснутся как физических, так и юридических лиц. Одним из новшеств для физлиц может стать пятиступенчатая шкала налогообложений вместо двухступенчатой, которая действует сейчас.“Введение более дифференцированных ставок в зависимости от размера и вида дохода гражданина – закономерное и справедливое решение, - считает Вячеслав Калинин. - Его концептуально поддержали депутаты регионального парламента, его одобряют и многие наши избиратели. Очевидно, что инициатива проработана, в ней учитываются интересы граждан.Отдельно отмечу, что в отношении выплат военнослужащим, которые защищают нашу Родину на СВО, система налогообложения не изменится. И это тоже правильно – каждый из них сейчас добровольно платит по самой высокой ставке, рискуя собственной жизнью ради своей страны и благополучия мирных жителей. Поддержка наших защитников и их близких - одна из приоритетных задач, стоящих перед органами власти на всех уровнях. Об этом неоднократно говорил Президент России Владимир Путин.Рассмотренные сегодня поправки - прекрасный пример того, как эту задачу можно реализовывать сразу, не дожидаясь профильных инициатив и подзаконных актов».