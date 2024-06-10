Введение дифференцированных ставок – закономерное и справедливое решение
Заместитель председателя комитета Саратовской областной Думы по делам ветеранов Вячеслав Калинин (фракция «Справедливая Россия - Патриоты – За правду») прокомментировал изменения в налоговой системе.
Сегодня на заседании областной Думы были подробно разобраны проекты федеральных законов, предусматривающие ряд нововведений для налоговой системы. Предполагается, что поправки коснутся как физических, так и юридических лиц. Одним из новшеств для физлиц может стать пятиступенчатая шкала налогообложений вместо двухступенчатой, которая действует сейчас.
“Введение более дифференцированных ставок в зависимости от размера и вида дохода гражданина – закономерное и справедливое решение, - считает Вячеслав Калинин. - Его концептуально поддержали депутаты регионального парламента, его одобряют и многие наши избиратели. Очевидно, что инициатива проработана, в ней учитываются интересы граждан.
Отдельно отмечу, что в отношении выплат военнослужащим, которые защищают нашу Родину на СВО, система налогообложения не изменится. И это тоже правильно – каждый из них сейчас добровольно платит по самой высокой ставке, рискуя собственной жизнью ради своей страны и благополучия мирных жителей. Поддержка наших защитников и их близких - одна из приоритетных задач, стоящих перед органами власти на всех уровнях. Об этом неоднократно говорил Президент России Владимир Путин.
Рассмотренные сегодня поправки - прекрасный пример того, как эту задачу можно реализовывать сразу, не дожидаясь профильных инициатив и подзаконных актов».
Сегодня на заседании областной Думы были подробно разобраны проекты федеральных законов, предусматривающие ряд нововведений для налоговой системы. Предполагается, что поправки коснутся как физических, так и юридических лиц. Одним из новшеств для физлиц может стать пятиступенчатая шкала налогообложений вместо двухступенчатой, которая действует сейчас.
“Введение более дифференцированных ставок в зависимости от размера и вида дохода гражданина – закономерное и справедливое решение, - считает Вячеслав Калинин. - Его концептуально поддержали депутаты регионального парламента, его одобряют и многие наши избиратели. Очевидно, что инициатива проработана, в ней учитываются интересы граждан.
Отдельно отмечу, что в отношении выплат военнослужащим, которые защищают нашу Родину на СВО, система налогообложения не изменится. И это тоже правильно – каждый из них сейчас добровольно платит по самой высокой ставке, рискуя собственной жизнью ради своей страны и благополучия мирных жителей. Поддержка наших защитников и их близких - одна из приоритетных задач, стоящих перед органами власти на всех уровнях. Об этом неоднократно говорил Президент России Владимир Путин.
Рассмотренные сегодня поправки - прекрасный пример того, как эту задачу можно реализовывать сразу, не дожидаясь профильных инициатив и подзаконных актов».