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Аудитория оценила ассортимент нового телемагазина

Общество
Более 500 операторов собственного контакт-центра компании в круглосуточном режиме обрабатывают входящие звонки новых клиентов.
Аудитория оценила ассортимент нового телемагазина

Коммерческий директор телеканала «Мой Мир» Александр Осокин поделился информацией о достижениях первого дня вещания: «Хитом первого дня стало универсальное чистящее средство, которое заказали более 1100 раз клиенты от Калининграда до Петропавловска-Камчатского».

Телеканал «Мой Мир» является частью большой экосистемы, в состав которой входят крупнейший оператор DRTV-продаж, лидер каталожной торговли с более чем 30-летним опытом, большое подразделение телемаркетинга. Клиентам предлагается только та продукция, качество которой проверено и не вызывает сомнений. Принцип «выбираем, как для себя» является основой закупочной политики телемагазина.

Следовать этому принципу «Мой Мир» будет и в новом для себя формате прямого вещания 24/7. Яркие и динамичные шоу в прямом эфире, в процессе которых происходит демонстрация товаров в действии, и обратная связь с телевизионной аудиторией делают процесс покупки интересным и познавательным. Безусловно, способствовать этому будут наши уже полюбившиеся аудитории ведущие: неотразимая Римма Агафошина, кулинарный гений и шеф-повар Александр Новиковский, добрая фея домашнего очага Галина Першина и мастер на все руки Максим Ратинер. А также новая команда прямого эфира, которых телезрители узнают уже в ближайшее время.

Генеральный директор телеканала «Мой Мир» Сергей Липин, рассказывая о планах развития, заявил: «Компания будет масштабировать дистрибуцию телеканала, расширяя охват трансляции, а также активно развивать сотрудничество с российскими производителями, чтобы сделать отечественные товары ближе и доступней для каждого жителя нашей необъятной страны. Используя наш богатый опыт дистанционной торговли и нашу мощную логистическую инфраструктуру, мы готовы обеспечить наилучший сервис для миллионов клиентов».

Прямой эфир телемагазина «Мой Мир» осуществляется на «кнопке» телеканала «Ювелирия», что с первых минут вещания дало возможность федерального охвата. Дополнительно были заключены более 30 договоров с операторами спутникового и кабельного телевидения по всей России. В настоящее время канал вещает на спутниках Eutelsat 36B, Express АТ1, АТ2 и AMU1, а также присутствует на платформах Триколор ТВ, НТВ Плюс, Акадо, Билайн ТВ, Смотрёшка и многих других.