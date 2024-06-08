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Поправки в Налоговый кодекс направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства

Общество
Поправки в Налоговый кодекс направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Саратовской области Полина Московская поделилась своим мнением о грядущих изменениях в налоговой системе.
«В рамках пакета поправок в НК РФ большой блок направлен на поддержку малого и среднего предпринимательства. В первую очередь, будут значительно расширены рамки для возможности применения упрощенной системы налогообложения (УСН).
В частности, предельный размер доходов налогоплательщиков, применяющих УСН, возрастет до 450 млн руб. (с действующих в 2024 году 265,8 млн руб., рассчитанных с учетом коэффициента-дефлятора); до 200 млн руб., то есть на треть, будет увеличена остаточная стоимость основных средств. Также почти на треть будет увеличена численность сотрудников – до 130 человек. Величина предельного размера доходов организаций в целях перехода на УСН повышается до 337,5 млн руб. (с действующих в 2024 году 149,5 млн руб., рассчитанных с учетом коэффициента-дефлятора). При этом предельные размеры доходов и остаточной стоимости основных средств будут ежегодно индексироваться на коэффициент-дефлятор.
Действующие повышенные ставки отменяются, остаются только базовые - в 6% и 15%.
Правда, теперь в случае доходов выше 60 млн руб. налогоплательщики на УСН будут плательщиками НДС. Ставка составит 5% или 7% в зависимости от дохода и без права на вычеты. Или возможен другой вариант - ставка 20%, но уже со всеми вычетами.
Малый и средний бизнес в обрабатывающих производствах получит дополнительную поддержку. Для них предусмотрено снижение вдвое – до 7,6% – тарифов по страховым взносам по работникам с зарплатой выше федерального МРОТ (на 01.01.2024 – 19 242 руб.).
Еще надо отметить, что на законодательном уровне вводится понятие «дробление бизнеса», а к налогоплательщикам, отказавшимся с 2025 года от дробления, будет применена налоговая амнистия – с них не будут взыскиваться неуплаченные налоги, пени и штрафы за 2022 – 2024 годы».