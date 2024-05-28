Выставка 13-летнего художника-дислексика Серджио Бело состоялась в Москве

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Реальность и фантазия, страх и опека, мрачность и яркость – все это о работах 13-летнего художника-дислексика Серджио Бело. Его работы уже находятся в частных коллекциях России и Италии.21 мая состоялась его первая персональная выставка в Москве. Работы Серджио встретили гостей мероприятия яркими пятнами, которые становились цельными образами только когда каждый подходил ближе. Бело создает уникальные образы в живой экспрессионистской манере, талантливо совмещая стили абстрактного экспрессионизма, уличного экспрессионизма Жана-Мишеля Баския и ту первобытность, которая не встречалась в мире современного искусства с начала прошлого века.Необычность и уникальность работ юного художника является отражением его собственной уникальности: Серджио - дислексик. Эта особенность восприятия мира помогает Серджио Бело видеть мир, полный фантастических существ, реализуя образы окружающего мира в монстрах, демонстрируя суть, сущность, которая скрывается под покровами, установленными социальными нормами и и общественными табу. Его персонажи – это монстры, которые встают на защиту каждого зрителя, агрессивно или миролюбиво оберегая от страхов, проблем и травм, которые может оставить в душе подростка современный реальный мир. Дислексия для Бело не является препятствием, она помогает ему видеть простые вещи иначе, глубже, погружая зрителя в суть предмета при этом, оставляя полную свободу восприятия. Его особенность часто называют «болезнью гениев», ей были подвержены известнейшие творцы, например Джексон Поллок, Энди Уорхол и Пабло Пикассо. На выставке работы Серджио с помощью нейросети объединили с работами великих художников-дислексиков, объединив новаторов искусства 20-го и 21-го веков.Холст он всегда использует полностью, начиная работы с общих крупных мазков, которые создают первичный образ, и только потом начинает работу над деталями, добавляя своим «монстрам» человечности, которую можно заметить далеко не сразу.Понимая всю важность проблемы дислексии, идейный вдохновитель выставки – искусствовед, коллекционер, основатель и совладелец галереи «Коносьеръ» и «Коносьеръ-Севастополь», член Российского союза писателей Мария Юсупова – мать Серджио Бело организовала на выставке благотворительный аукцион, часть вырученных средств которого была передана «Центру Дислексии Татьяны Гогуадзе».«Идея выставлять работы Серёжи родилась почти сразу, как он начал писать на холстах. Все думают, мол, это просто «мама сына выставляет», но я же искусствовед. И поняла, что это готовые произведения искусства», – поделилась Мария Юсупова. Работами Серджио Бело вдохновилась современная художница Тамара Зиновьева, которая также приняла участие в выставке с перформанс «Творческая кожа». Творческая лаборатория, где Тамара расписывала комбинезоны в стиле Серджио, работала в режиме реального времени.Выставка Бело – это новый, уникальный манифест, который стал началом «новых двадцатых» российского искусства. Активными участниками выставки, которых не оставили равнодушными идеи Серджио, стали народная артистка Российской Федерации Лариса Удовиченко; актёр театра и кино Павел Баршак и многие другие.