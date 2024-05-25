В Алтайском крае начала работать федеральная социальная программа «Спасибо за отказ!»

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В рамках кампании «Спасибо за отказ!», комментирует исполнительный директор Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская, продавцов призывают не продавать, а взрослых покупать подросткам вейпы и сигареты. В первую очередь организаторы намерены добиться строгого соблюдения законодательного запрета на продажу такой продукции несовершеннолетним.В план кампании включены мероприятия по размещению наружной социальной рекламы, распространению в местах продаж сигарет и электронных систем доставки никотина информационных материалов, внедрению системы общественного контроля за выполнением продавцами требований закона, который запрещает продажу несовершеннолетним продажу табачной и никотиносодержащей продукции.Также работает специально созданная «горячая линия»: по телефону 8-800-234-29-26 или через сайт спасибозаотказ.рф можно сообщить о торговых точках, где подросткам продают запрещенную продукцию. Информационные материалы кампании распространяются среди родителей учеников школ и воспитанников молодежных учреждений.