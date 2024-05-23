Объявлен конкурс на лучшие сувениры Саратовской области

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Палата ремесел Саратовской области принимает заявки на V региональный конкурс «Сувенир Саратовской области».Конкурс организован в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона.К участию в конкурсе на лучшую сувенирную продукцию приглашаются мастера-ремесленники – индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, самозанятые граждане. Заявки принимаются по 1 июля. Организационный сбор не взимается.На конкурс принимается сувенирная продукция, изготовленная из любого материала в любой технике. Всего объявлено 9 номинаций: «Сувенир города», «Сувенир региона», «Гастрономический сувенир», «Сувенир события», «Сувенир туристического маршрута», «Сувенир музея», «Сувенир-игрушка», «Идея сувенира», «Линейка туристической сувенирной продукции».Подать заявку можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/663a9f27c417f36d9cb2f1f2/.Подробнее на сайте Палаты ремесел (https://remeslo-saratov.ru/proekty/suvenir_kvfn_qhjn%2023/) или по тел.: (8452) 399-460.