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Объявлен конкурс на лучшие сувениры Саратовской области

Общество
Объявлен конкурс на лучшие сувениры Саратовской области




Палата ремесел Саратовской области принимает заявки на V региональный конкурс «Сувенир Саратовской области».

Конкурс организован в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона.

К участию в конкурсе на лучшую сувенирную продукцию приглашаются мастера-ремесленники – индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, самозанятые граждане. Заявки принимаются по 1 июля. Организационный сбор не взимается.

На конкурс принимается сувенирная продукция, изготовленная из любого материала в любой технике. Всего объявлено 9 номинаций: «Сувенир города», «Сувенир региона», «Гастрономический сувенир», «Сувенир события», «Сувенир туристического маршрута», «Сувенир музея», «Сувенир-игрушка», «Идея сувенира», «Линейка туристической сувенирной продукции».

Подать заявку можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/663a9f27c417f36d9cb2f1f2/.

Подробнее на сайте Палаты ремесел (https://remeslo-saratov.ru/proekty/suvenir_kvfn_qhjn%2023/) или по тел.: (8452) 399-460.