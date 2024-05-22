Студентов из России ждут в августе в Южной Корее

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В рамках конкурса, студенческие команды со всего мира на протяжении 30 часов будут работать над общим творческим заданием, связанным с разработкой плана продвижения коммерческого или социального бренда. Далее жюри оценит работы и определит победителей – обладателей золотой, серебряной, бронзовой и хрустальной наград. Конкурс будет проходить с 20 по 23 августа в курортной столице Республики Корея – городе Пусан, в дни проведения международного фестиваля MADSTARS. Участникам конкурса доступно посещение всех семинаров, лекций и выставок, предусмотренных программой события.В конкурсе могут принять участие студенты любых специальностей, всех уровней обучения – колледжей, университетов, включая бакалавриат, специалитет и магистратуру. Доступно индивидуальное участие или в команде из двух человек.По словам представителя фестиваля MADSTARS в России Натальи Гладких, «Российские студенты – одни из самых активных участников конкурса Young Stars. С момента основания фестиваля в 2008 году, каждый год в конкурсе принимают участие, становятся призерами и победителями студенты разных регионов нашей страны. Примечательно, что за эти годы у нас был даже случай, когда участник конкурса спустя несколько лет, закончив университет и став профессионалом, вернулся на MADSTARS уже в роли члена жюри”.Для участия в конкурсе Young Stars необходимо заполнить заявку на сайте фестиваля.