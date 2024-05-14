Фонд Юрия Лужкова и парк им. Юрия Лужкова подписали соглашение о сотрудничестве

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Соглашение о долгосрочном сотрудничестве подписали Фонд Юрия Лужкова и парк им. Юрия Лужкова (до 2021 года – парк «Садовники»). Стороны взаимодействуют уже на протяжении трех лет, реализовав за это время немало совместных культурных, спортивных и общественных проектов. Теперь эти отношения оформлены официально.Имя бывшего мэра столицы Юрия Лужкова присвоено московскому парку, расположенному на проспекте Андропова, 21 сентября 2021 года, в день 85-летия со дня рождения Юрия Михайловича. Инициатором присвоения имени парку стал Фонд Юрия Лужкова, запустивший ряд мероприятий по увековечению памяти Юрия Лужкова, приуроченных к юбилейной дате и тогда же одобренных руководством РФ.Одним из ярких мероприятий в 2023 году стала фотовыставка «С любовью к Москве», посвященная Юрию Лужкову. Фонд его имени и парк постарались наглядно рассказать посетителям с помощью современных и архивных фотографий о тех преобразованиях в Москве, которые прошли в столице за годы работы Юрия Михайловича на посту мэра. На территории парка были развернуты десятки фотостендов, каждый из которых был посвящен отдельному факту жизни Москвы и ее населения: развитию городской транспортной инфраструктуры, реконструкции архитектурных памятников, строительству доступного жилья, новых медицинских и учебных учреждений, проведению городских праздников, воссозданию парков и т. д.Также в июне 2023 года в парке имени Юрия Лужкова прошел ежегодный летний московский фестиваль The BOWL – его партнером выступил Фонд Юрия Лужкова. Мероприятие проходило в парке уже 7-й раз и было посвящено уличному и экстремальному спорту, а также активному образу жизни. Фондом была предложена дополнительная номинация имени Юрия Лужкова для участников – «За самое зрелищное исполнение». Перед участниками и зрителями фестиваля с приветствием и поздравлениями выступила Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова. Она подчеркнула, что Юрий Михайлович не только всегда сам активно занимался спортом и вовлекал в него своих коллег и друзей, но и делал максимум возможного для развития спорта в Москве, особенно молодежного.Парк им. Юрия Лужкова имеет общую границу с парком «Коломенское», с которым тесно связано имя Юрия Лужкова. Так, Юрий Михайлович способствовал восстановлению выдающегося произведения русского деревянного зодчества – Дворца царя Алексея Михайловича. Кроме того, в день своего 80-летия вместе с москвичами Юрий Михайлович организовал в Коломенском субботник, на котором были возрождены исторические сады парка. Через 5 лет уже Фонд Юрия Лужкова в честь 85-летия со дня рождения Юрия Лужкова провел в парке второй субботник, на котором тысячи москвичей высадили здесь сотни новых деревьев.На фото: Елена Батурина, Председатель Фонда Юрия Лужкова