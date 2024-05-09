В Красном Яре Аркадакского района установлен памятник погибшим лётчикам, 78 лет остававшимся безымянными

просмотров: 91

Накануне Дня Победы в селе Красный Яр произошло трогательное и знаковое событие: в торжественной обстановке открыли памятник лётчикам, погибшим на берегу Хопра в 1942 году и похороненным на сельском кладбище. 78 лет их могила оставалась безымянной и выделялась на фоне остальных сельских захоронений только самолётиками на оградке, изготовленными сельскими умельцами.В разные годы предпринимались попытки установить обстоятельства гибели экипажа и имена лётчиков, но ни одна из них не увенчалась успехом. С удовлетворением сообщаем, что в открытии их имён есть доля труда коллектива редакции газеты «Сельская новь». В рамках долгосрочного редакционного проекта «Помнить – это не только вспоминать» мы обратились к руководителю Балашовского поискового отряда «Рубеж», работающему при Балашовском центре «Созвездие», Алексею Булгакову. Профессиональные поисковики заинтересовались этой темой и летом 2020 года дважды выезжали на место падения самолёта. Одновременно по своим каналам они вели документальный архивный поиск.Свершилось чудо! Через 78 лет на колхозном поле, которое много раз перепахивалось, поисковому отряду удалось найти номерную деталь двигателя самолёта! Так открылась ещё одна страница Великой Отечественной войны и на ней – имена погибших лётчиков.В составе поискового отряда работали командир Алексей Булгаков, инструктор Вячеслав Щедрин, бойцы Роман Ефремычев, Денис и Екатерина Инюшкины.Имена лётчиков бомбардировщика дальней авиации «ИЛ-4» (бортовой номер самолёта 56-01): командир экипажа, лётчик- старшина Краснопольский Василий Дмитриевич (1921 года рождения); штурман-лейтенант Панфилов Леонид Иванович (1917 года рождения); стрелок – радист, старший сержант Алахерьян Азаранет Нозарсатович (1918 года рождения).Дальнейший поиск показал, что экипаж погиб, возвращаясь с боевого задания из-под Сталинграда. Скорее всего, при выполнении боевого задания он был повреждён…Тогда в 2020 году Красный Яр стал местом проведения торжественного мероприятия с участием гостей из трёх муниципальных районов Прихопёрья: Балашовского, Ртищевского и Турковского. Плюс ещё и небольшая делегация из Саратова. В почётном карауле у братской могилы в центре сельского кладбища стояли курсанты 66-го Балашовского УАЦ Краснодарского высшего военного училища лётчиков. Рядом – команда поискового отряда «Рубеж», с середины июня проводившая полевые изыскательские работы на левом берегу Хопра в окрестностях Красного Яра, с портретами погибшего экипажа бомбардировщика. Вокруг представители нескольких региональных общественных организаций, родственники командира «ИЛ-4», старшины Василия Краснопольского, корреспонденты, операторы, жители трёх окрестных сёл, многие из которых ещё в школьные пионерские годы взяли шефство над могилой погибших лётчиков.Сердца переполнялись радостью, что спустя долгие 78 лет мы узнали имена героев Великой Отечественной войны. Но все понимали: работу по благоустройству места захоронения лётчиков надо продолжить. Этим занялась администрация Большежураского муниципального образования при поддержке районной администрации. Была проделана большая подготовительная работа, чтобы войти в Федеральную целевую программу «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы».Красивый обелиск с высеченными на нём именами и изображениями лётчиков обозначает теперь некогда безымянное захоронение. Поистине: помнить, это не только вспоминать, но и непосредственым участием сохранять память о погибших, как это получилось в Красном Яре с помощью многих неравнодушных людей.