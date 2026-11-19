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Фото: пресс-служба международного аэропорта Саратова «Гагарин»

На выставке-форуме «Транспорт России 2026» подвели итоги отраслевого конкурса Министерства транспорта Российской Федерации «Лучшая комната матери и ребенка на объектах транспортной инфраструктуры — 2026», проводимого в рамках инициативы «Транспорт для большой семьи».Аэропорт «Гагарин» занял второе место в номинации «Лучшая комната матери и ребенка в аэропорту федерального значения 2026». Конкурс направлен на развитие комфортной, безопасной и доступной среды для семей, путешествующих с детьми: эксперты оценивали оснащение комнат, удобство пространства, навигацию, доступность и качество сервисов для пассажиров с детьми.Комната матери и ребенка в аэропорту Гагарин работает круглосуточно, оборудована всем необходимым для комфортного пребывания: в ней есть спальни с детскими кроватками и пеленальными столиками, кухня, детские и семейные санитарные комнаты, прачечная, специальные гигиенические наборы и игровые площадки.«Попасть в топ аэропортов федерального значения — это высокая оценка нашей ежедневной работы. Для нас важно, чтобы путешествие с детьми было комфортным с момента прибытия в аэропорт. Мы продолжим развивать сервисы, которые делают поездки семей удобнее и спокойнее», — отметил исполнительный директор аэропорта «Гагарин» Алексей Жамкин.Помимо комнаты матери и ребенка, аэропорт «Гагарин» внедряет и поддерживает целый ряд сервисов для пассажиров с детьми: выделенные места на парковке для пассажиров с детьми, приоритетную посадку, детские игровые площадки во всех залах ожидания, бесплатные детски коляски, кинотеатр, а также специальный детский сервис - посадочный талон для любимой игрушки. Эти решения помогают сделать путешествие с ребенком более предсказуемым, комфортным и приятным на каждом этапе — от парковки у терминала до посадки на борт.