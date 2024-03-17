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Руководитель саратовского отделения «Движение первых» Татьяна Богданова приняла участие в выборах Президента РФ«Мы выбираем человека, который будет руководить страной и реализовывать не только планы на завтра, но и закладывать фундамент безопасности и процветания будущих поколений. Особая ответственность сегодня лежит на молодежи, которая в ближайшие шесть лет встанет у руля. Молодое поколение обязательно должно прийти на избирательные участки, сделать ответственный выбор», – поделилась своей точкой зрения Татьяна Богданова.