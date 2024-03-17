17 марта 2024 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
15:32 | 17 марта
На избирательных участках Саратова продолжается голосование
13:48 | 17 марта
Лемешкин: Полиция разберется и даст оценку высказываниям этого гражданина
13:00 | 17 марта
«Гражданский долг выполнен всей семьей»
12:30 | 17 марта
«Молодое поколение обязательно должно прийти на избирательные участки, сделать ответственный выбор»
10:05 | 17 марта
Корпорация МСП предоставит малому производственному бизнесу 4,5 млрд рублей льготного лизингового финансирования
18:26 | 16 марта
Вячеслав Максюта: Рад, что абсолютное большинство земляков - люди с активной гражданской позицией
18:25 | 16 марта
Молодёжи необходимо прививать культуру гражданской ответственности
14:34 | 16 марта
Саратовцы выбирают будущее страны
13:59 | 16 марта
Участие в выборах назвали проявлением патриотических чувств
11:48 | 16 марта
Почетный гражданин Саратова Александр Бернадский отметил высокую организацию процесса голосования на президентских выборах
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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«Молодое поколение обязательно должно прийти на избирательные участки, сделать ответственный выбор»

Общество
«Молодое поколение обязательно должно прийти на избирательные участки, сделать ответственный выбор»


Руководитель саратовского отделения «Движение первых» Татьяна Богданова приняла участие в выборах Президента РФ

«Мы выбираем человека, который будет руководить страной и реализовывать не только планы на завтра, но и закладывать фундамент безопасности и процветания будущих поколений. Особая ответственность сегодня лежит на молодежи, которая в ближайшие шесть лет встанет у руля. Молодое поколение обязательно должно прийти на избирательные участки, сделать ответственный выбор», – поделилась своей точкой зрения Татьяна Богданова.