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Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Анна Попова посетила сегодня избирательный участок всей семьей.«Это очень важный момент не только для меня - для всей страны, - сказала она, приняв участие в голосовании. - Считаю, что молодёжи необходимо прививать культуру гражданской ответственности, умение пользоваться своими конституционными правами и свободами, делать выбор, который поможет изменить к лучшему жизнь каждого жителя России.Как человек, который долгие годы работает с молодёжью, я знаю, что лучший способ научить – подать личный пример. Поэтому сегодня со мной на избирательный участок пришли и мои дети, чтобы увидеть весь процесс своими глазами и понять всю важность этого события».Сейчас государство уделяет большое внимание вопросам воспитания молодого поколения на всех возрастных этапах, считает Анна Попова. Формируется масса возможностей для самореализации и развития лучших качеств и позитивного мышления среди детей и молодежи. «Я думаю, что все наставники сферы молодежной политики, ощутили это на себе и уверены, что это принесет положительные результаты».Также лидер молодежного движения региона отметила, что на избирательных участках работают волонтеры, которые рассказывают об объектах благоустройства, помогают в голосовании, чтобы каждый мог выбрать приоритетные проекты для улучшения городской среды.