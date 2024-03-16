16 марта 2024 СУББОТА
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Молодёжи необходимо прививать культуру гражданской ответственности

Общество
Молодёжи необходимо прививать культуру гражданской ответственности

Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Анна Попова посетила сегодня избирательный участок всей семьей.
«Это очень важный момент не только для меня - для всей страны, - сказала она, приняв участие в голосовании. - Считаю, что молодёжи необходимо прививать культуру гражданской ответственности, умение пользоваться своими конституционными правами и свободами, делать выбор, который поможет изменить к лучшему жизнь каждого жителя России.
Как человек, который долгие годы работает с молодёжью, я знаю, что лучший способ научить – подать личный пример. Поэтому сегодня со мной на избирательный участок пришли и мои дети, чтобы увидеть весь процесс своими глазами и понять всю важность этого события».
Сейчас государство уделяет большое внимание вопросам воспитания молодого поколения на всех возрастных этапах, считает Анна Попова. Формируется масса возможностей для самореализации и развития лучших качеств и позитивного мышления среди детей и молодежи. «Я думаю, что все наставники сферы молодежной политики, ощутили это на себе и уверены, что это принесет положительные результаты».
Также лидер молодежного движения региона отметила, что на избирательных участках работают волонтеры, которые рассказывают об объектах благоустройства, помогают в голосовании, чтобы каждый мог выбрать приоритетные проекты для улучшения городской среды.