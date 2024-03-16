Участие в выборах назвали проявлением патриотических чувств

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Председатель Молодежного правительства Саратовской области, директор фонда «Единение» Анастасия Шевченко приняла участие в выборах Президента России в первый день голосования. Об этом молодежный активист рассказала в социальных сетях."Участие в выборах сегодня – это и есть проявление патриотических чувств", - считает Анастасия Шевченко. "Будущее нашего города, области и целой страны зависит только от нас. Каждый может сделать свой выбор, который определит наше сегодня и наше завтра. Вместе мы сила – голосуем за Россию!", - написала Анастасия Шевченко на своей странице в "Одноклассниках".