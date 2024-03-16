Почетный гражданин Саратова Александр Бернадский отметил высокую организацию процесса голосования на президентских выборах

просмотров: 137

Член Общественного совета при областной Думе, активист ветеранского движения Саратовского авиационного завода Александр Бернадский сегодня, 16 марта, принял участие в голосовании на выборах Президента России.«С самого утра вместе с супругой пришел на избирательный участок в поселке Тепличный Гагаринского района, чтобы проголосовать за будущее нашего региона и всей России. Это - наш гражданский долг и один из способов управления государством. Сейчас наша страна сильная и единая. И если каждый из нас в эти дни придет на избирательный участок, то и в будущем Россия будет процветать.Отмечу высокую организацию выборного процесса. Все сделано так, чтобы каждому было максимально удобно: прийти проголосовать можно в любой из трех дней с утра до вечера. На моем участке было много желающих проголосовать, но столпотворения не наблюдалось - сотрудники комиссии действовали профессионально. Кроме того, здесь же можно было принять участие в голосовании за общественную территорию, которую благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в следующем году. Также призываю всех сделать свой выбор», - подчеркнул Александр Бернадский.