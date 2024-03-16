Почетный гражданин Саратова Александр Бернадский отметил высокую организацию процесса голосования на президентских выборах
Член Общественного совета при областной Думе, активист ветеранского движения Саратовского авиационного завода Александр Бернадский сегодня, 16 марта, принял участие в голосовании на выборах Президента России.
«С самого утра вместе с супругой пришел на избирательный участок в поселке Тепличный Гагаринского района, чтобы проголосовать за будущее нашего региона и всей России. Это - наш гражданский долг и один из способов управления государством. Сейчас наша страна сильная и единая. И если каждый из нас в эти дни придет на избирательный участок, то и в будущем Россия будет процветать.
Отмечу высокую организацию выборного процесса. Все сделано так, чтобы каждому было максимально удобно: прийти проголосовать можно в любой из трех дней с утра до вечера. На моем участке было много желающих проголосовать, но столпотворения не наблюдалось - сотрудники комиссии действовали профессионально. Кроме того, здесь же можно было принять участие в голосовании за общественную территорию, которую благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в следующем году. Также призываю всех сделать свой выбор», - подчеркнул Александр Бернадский.