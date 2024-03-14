Фонд Юрия Лужкова на Всемирном фестивале молодежи отметил премией «Молодой инноватор» изобретателя

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Премию «Молодой инноватор» на Всемирном фестивале молодежи в Сочи 6 марта 2024 года вручил ученому из Москвы Фонд Юрия Лужкова. Обладателем награды в размере 250 тыс. рублей стала аспирант факультета почвоведения Высшей школы бизнеса МГУ им. Ломоносова Анастасия Рычагова.Церемония награждения состоялась в рамках программы интерактивной территории «Международный технологический хаб», организаторами которой выступили Минпромторг России и фестиваль «От Винта!», партнером – группа «Синара». Участники хаба общались и обменивались опытом реализации идей и технологических достижений по повышению активности молодежи в инновационной, творческой и научной деятельности.Анастасия Рычагова разработала инновационную технологию «Арукей». Она позволяет очищать воздух в жилых и общественных помещениях. Прибор представляет собой кашпо с живым растением, очистка воздуха происходит с помощью биосорбента, впитывающего газообразные загрязняющие вещества.Выразив Фонду Юрия Лужкова благодарность за награду, Анастасия Рычагова рассказала, что в МГУ с уважением и признательностью вспоминают Юрия Лужкова и сделанное им для развития в России почвоведения и инновационных технологий.Успехи молодых ученых приветствовала председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина. Она отметила, что участие в программе международного технологического хаба и внесение вклада в чествование потенциала, таланта и созидательных стремлений молодежи из всех стран мира Фонд Юрия Лужкова считает очень важным. Елена Батурина сказала, что многие инициативы Юрия Лужкова были направлены на взращивание новых поколений высококвалифицированных профессионалов, смелых новаторов и увлеченных специалистов, а также их поддержку. Сегодня Фонд продолжает эту деятельность Юрия Михайловича, поздравляя победившую в научно-техническом конкурсе Анастасию Рычагову, нового лауреата премии им. Ю.М. Лужкова, и будет дальше ради общего будущего реализовывать грантовые, культурные, образовательные и спортивные молодежные программы.Поддержка новаторской инициативы среди молодежи – главная цель премии имени Ю.М. Лужкова «Молодой инноватор», которая учреждена три года назад Фондом Юрия Лужкова и фестивалем «От Винта!». Кроме того, Фонд поддерживает глубокую убежденность Юрия Лужкова в необходимости взращивать для государства ценнейший человеческий ресурс.