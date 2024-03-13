Педагоги и психологи становятся участниками конкурса в поиске лучших практик

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Институт ценностно-ориентированной психологии учредил Независимый национальный конкурс профессионального мастерства психологии им. Виктора Франкла.Конкурс стал специализированной площадкой профессионального мастерства психологов, осуществляющих свою деятельность в сфере оказания психологических услуг, а также для пропаганды и популяризации ценно-ориентированного взгляда на жизнь с целью развития высоких моральных духовно-нравственных ценностей в обществе.В состав Экспертного совета входят представители профессиональных психологических сообществ, ученые в области психологии, практические психологи, представители общественных организаций: Гадецкий О.Г., Амонашвили П.Ш., Макарова Е.В., Карпова Л.А., Краславская З.Г и Мовитта И.С.Национальный конкурс проводится по пяти номинациям: «Книга года по психологии», «Психологический инструмент года», «Мастер-класс года», «Проект года в психологической науке», «Событие года в жизни сообщества».Конкурс проводится в целях пропаганды и популяризации психологического здоровья как неотъемлемой составляющей современного общества. Это значимое событие всероссийского масштаба направлено на интеграцию и развитие профессионального сообщества и обмен достижений ценностно-ориентированных психологов из всех отраслей науки и практики.Принять участие могут психологи, педагоги, имеющие соответствующее психологическое образование (высшее и/или дополнительное профессиональное образование) и осуществляющие практическую деятельность в сфере оказания психологических и/или образовательных услуг.