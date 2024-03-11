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На Всемирном фестивале молодёжи свои проекты презентовал Фонд Юрия Лужкова

Общество
На Всемирном фестивале молодёжи свои проекты презентовал Фонд Юрия Лужкова


Активное участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи принял Фонд Юрия Лужкова. Директор организации Геннадий Теребков выступил с презентацией проектов Фонда по содействию молодежи в рамках программы технологического пространства International Technology Hub 6 марта 2024 года.

Интерактивная территория «Международный технологический хаб» была организована Минпромторгом РФ и фестивалем «От Винта!», партнером мероприятия стала группа «Синара». Участники события могли общаться и делиться опытом реализации различных идей и технологий для стимулирования инновационной, научной и творческой активности молодежи.

Юрий Лужков в течение многих лет проводил работу по развитию в России и Москве образования, уделял много внимания подготовке молодых специалистов, которые далее качественно могли бы преобразовывать науку, экономику и промышленность страны, рассказал Геннадий Теребков. Он также подчеркнул, что для Фонда, возглавляемого сегодня международным предпринимателем и филантропом Еленой Батуриной, поддержка целеустремленной и талантливой молодежи остается одним из приоритетных направлений работы.

В числе проектов, реализуемых Фондом, были названы специальная стипендиальная программа имени Ю.М. Лужкова в альма-матер Юрия Михайловича – Российском государственном университете нефти и газа им. Губкина, поддержка «Всероссийского экономического диктанта» – просветительской акции Вольного экономического общества России, а также ежегодного «Теннисного турнира памяти Ю.М. Лужкова».

Наиболее актуальным для участников технологического хаба на фестивале в Сочи стал проект Фонд Юрия Лужкова по поддержке молодых российских изобретателей. Прямо в ходе программы International Technology Hub представитель Фонда вручил премию имени Ю.М. Лужкова «Молодой инноватор», учрежденную совместно с Международным фестивалем детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!». Ежегодно ее получает один из лучших молодых изобретателей России.

Фонд Юрия Лужкова тесно сотрудничает с различными инициативами по поддержке технологического прогресса, инноваций и образования, продолжая деятельность Юрия Михайловича по разработке новаторских решений для прикладных задач в сферах химической и пищевой промышленности, сельском хозяйстве, медицине, развития инфраструктуры крупных городов, а также следуя его убежденности в необходимости взращивания для государства человеческого ресурса.