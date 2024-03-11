Российский паспорт надо заслужить

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В соответствии с Конституцией РФ, Россия - многонациональное и многорелигиозное государство. Этот исторический факт, как уникальную особенность нашего государства, неоднократно в своих выступлениях подчеркивал и президент страны, и ведущие дипломаты страны. В прошлом году была внесена поправка в миграционное законодательство. Владимир Путин изменил правила депортации мигрантов. С этого момента в ряде случаев выдворение можно заменить штрафом. Но такой демократичный подход не всегда идёт во благо стране. Статистика по преступлениям, совершенным мигрантами, неутешительна. По данным главы СК РФ Александра Бастрыкина, отмечается рост тяжких преступлений на 32% за первую половину прошлого года. А по сведениям МВД РФ, где были приведены данные по всем преступлениям, — рост составил 6,5% к аналогичному этапу 2022 года.Тем не менее, Россия никогда не забывала о том, что после распада СССР многие граждане СНГ стремятся жить и работать в нашей стране. По сведениям Главного управления по вопросам миграции МВД, в первой половине 2023 года на миграционный учет встали 1,6 миллиона граждан Узбекистана, 960 тысяч граждан Таджикистана, 400 тысяч граждан Кыргызстана. Как полагают в правительстве РФ, до 2030 года России понадобится 2 миллиона дополнительных рабочих рук. Россия всегда готова оказать помощь в трудоустройстве и адаптации всем, кто нацелен трудиться, получать образование и гражданство страны.— …Должен быть государственный подход. «Нужен организованный набор рабочей силы: чтобы фирма, которая приглашает, оформляла бы документы, чтобы было больше курсов для изучения русского языка», - говорил в свое время Владимир Жириновский.При этом, безусловно, речь не идет о какой-то мигрантофобии. Глава государства Владимир Путин приводил внушительную цифру в 10 миллионов человек (каждый пятнадцатый!) — именно столько мигрантов проживает в России. Однако необходим жесткий контроль миграционных норм и корректное регулирование рынка труда, - убеждены в ЛДПР.Преемник Жириновского Леонид Слуцкий, продолжая государственную линию и линию либерал-демократов, как дипломат давно исследующий тонкий вопрос международных отношений, предложил сделать акцент на национальной политике страны и ввести новационные, но демократические меры по ужесточению миграционных норм.В частности, следует пересмотреть процедуру упрощенного получения гражданства: выдавать паспорта иностранцам, заключившим контракт о прохождении службы в ВС РФ и проходившим такую службу более двух лет. До получения вида на жительство иностранцам предлагается прожить в России два года, а потом, уже с этим документом, — еще восемь. Таким образом общий срок проживания в стране увеличивается до 10 лет. Только после этого можно будет претендовать на гражданство.— Предлагаемые нами меры закроют лазейки, позволяющие легко получать документы и пользоваться всеми льготами гражданина нашей страны. Если человек действительно хочет стать гражданином нашей страны, он должен вложиться экономически. Отработать десять лет или отслужить в армии по контракту. А случилась любовь, появились дети — воспитывай, расти и только через три года брака претендуй на гражданство, — заявил Леонид Слуцкий.К слову, ЛДПР всегда выступала за ужесточение миграционной политики. Данный законопроект направлен на более тщательный отбор претендентов на получение гражданства и вида на жительство в стране.Россия для всех, кто считает себя русскими в самом широком смысле этого значения. «И это большая честь, и привилегия», - говорит автор инициативы Слуцкий.