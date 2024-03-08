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Стартовал уникальный проект «1/8 Земли: Визионеры России»Премьера первой части яркого документального цикла «1/8 Земли: Визионеры России», который впервые рассказывает про современные достижения визионеров, стоящих за изменениями целых отраслей, состоялась 1 марта в столичном кинотеатре «Художественный».Мы привыкли гордиться историческими успехами, но сегодняшняя Россия таит не меньше героев. Кто они, современные творцы, меняющие облик страны и мира?Автор исследования Виктория Салтыкова отправляется в захватывающее путешествие по разным регионам, чтобы лично познакомить вас с талантливыми учеными, предпринимателями, инженерами и творцами, чьи идеи и разработки переворачивают наше представление о возможном. А герои, те самые визионеры, будут рассказывать о том, как в нашей стране формировались и менялись вкусы и потребительские привычки, а с ними и запрос на новый лайфстайл и мировоззрение.«Наш мир стремительно меняется! Но это прекрасная возможность, узнавать его каждый раз заново, изучать, исследовать и быть частью этих невероятных открытий. Мы будем путешествовать по нашей необъятной России, показывать новейшие технологии. И знакомиться с людьми, которые верят, что их новаторские идеи способны изменить мир к лучшему»,– говорит Виктория Салтыкова, автор проекта «1/8 Земли: Визионеры России», лауреат рейтинга Forbes «30 до 30», основатель Международного центра истории семьи «Проект Жизнь».Первый фильм, посвященный сельскому хозяйству, познакомил гостей премьеры с новыми технологиями, которые всего несколько лет назад невозможно было даже себе представить: картофель из пробирки, технологии роботизации ферм, аквафермы, биоинженерия и нейросети, контролирующие поля, и другие современные перспективы для отрасли.Герои и эксперты первой части о сельском хозяйстве:1. Сергей Иванов, исполнительный директор ЭФКО, реализует инновации в продовольствии2. Штефан Дюрр, основатель и президент ГК «ЭкоНива», крупнейшего производителя молока в России (Московская область)3. Дмитрий Черепков, основатель экопарка «Яснополе» и председатель совета в Ассоциации частных лесоводов и лесовладельцев, развивает агротуризм (Тульская область)4. Ринальдо Маллямов, автор технологии кочевых ферм «RINa el DER», занимается реинжинирингом пастбищных экосистем5. Анна Герман, совладелец и директор агрохолдинга «Дары Малиновки», который обеспечивает полный цикл производства отечественных семян (Красноярский край)6. Илья Елпанов, основатель и генеральный директор сервиса доставки фермерских продуктов «Ешь Деревенское» (Дубна)7. Дэниел Лоуренс и Ольга Корогодина, совладельцы фермы суперфудов Superfood Farm (Дмитров)8. Ци Тао, сооснователь и генеральный директор «Новый век агротехнологий», первого и крупнейшего отечественного производителя капельной ленты9. Алексей Хахунов, основатель Dbrain и эксперт по нейросетям, внедрил систему управления стадом с ИИ (Сергиево-Посадский городской округ, деревня Кузьмино)10. Олег Хахунов, фермер и руководитель хозяйства «Кузьминский», улучшил показатели молока у 50К+ животных (Сергиево-Посадский городской округ, деревня Кузьмино)11. Кристина Романовская, глава агрохолдинга «Лазаревское», где применяют неинвазивное взвешивание (Тульская область)12. Антон Зибров, совладелец Волгореченского рыбного хозяйства, лидера по выращиванию осетровых и производству черной икры в России (Костромская область, Волгореченск)Информационным партнером премьеры выступила онлайн-школа Skysmart, в которой верят, что учеба должна быть привлекательной, а профессия — по душе. В рамках проектом «1/8 Земли: Визионеры России», команда Skysmart решила запустить курс «Первый шаг: как найти своё призвание», в котором Виктория Салтыкова, автор и генеральный продюсер «1/8 Земли: Визионеры России» и основатель онлайн-школы Skysmart Георгий Соловьёв поделятся с подростками опытом и вдохновят своим примером решаться на проекты, которые могут изменить мир.А ЗНАЛИ ЛИ ВЫ?Усилиями аграриев (более 7 млн человек) Россия установила мировой и личный рекорд по сбору зерновых (более 157 млн тонн) и исторический рекорд отрасли по экспорту сельхозпродукции (3,9 трлн руб.), превысила 100% уровень самообеспечения по ключевым продуктам, вышла на второе место в мире по производству удобрений и на первое — по добыче лосося. И это вовсе не предел!Следующие серии цикла «1/8 Земли» откроют прорывы в медицине, науке, инфраструктуре, финтехе, промышленности, экологии, образовании, IT и культуре.