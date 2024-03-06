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«Золотой стандарт» наблюдения – это комплекс критериев оценки процесса и процедур голосования, которыми будут руководствоваться общественные наблюдатели, которые будут работать на избирательных участках. Своим мнением о «Золотом стандарте» поделились эксперты регионального Штаба общественного наблюдения за выборами, который действует на площадке Общественной палаты Саратовской области., доцент ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» , лектор Российского общества «Знание»:-Одна из ярких характеристик предстоящих выборов Президента Российской Федерации – беспрецедентный уровень вовлеченности общества в политический процесс. Ожидается не только высокая явка, что подтверждается многочисленными опросами общественного мнения, но и мы видим стремление общественных организаций быть непосредственно вовлеченными в процесс голосования в целях обеспечения честности и открытости выборов.Общественное наблюдение в нашей стране стало важной составляющей в общей системе выборов. Общественные наблюдатели на всех выборах разного уровня профессионально и беспристрастно контролируют весь процесс голосования, обеспечивая общий мониторинг избирательного процесса и информационно сопровождая выборы. Обновленный стандарт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» является наглядным подтверждением того, что система общественного наблюдения постепенно совершенствуется, идет в ногу со временем, предъявляя актуальные требования к общественным наблюдателям, совершенствуя механизмы и процесс наблюдения., профессор кафедры политических наук СГУ им. Н.Г. Чернышевского, доктор политических наук:-Выборы Президента Российской Федерации – важнейшее событие в политической жизни нашей страны. В условиях проведения СВО и противостояния Западу значимость этого события многократно возрастает, поэтому наша общая задача – провести выборы главы государства честно, открыто и в строгом соответствии с законодательством.Институт общественного наблюдения ориентирован на решение данных задач и потому является эффективным инструментом контроля избирательного процесса в нашей стране. Важно, что он постепенно совершенствуется, учитывая и изменения в законодательстве, и развитие общества, и новые внешние вызовы. «Золотой стандарт» общественного наблюдения – хороший показатель того, как развивается институт, как он совершенствуется. Важно, что это действенный инструмент для всех общественных наблюдателей, который позволяет оценить прозрачность избирательных процедур от открытия избирательного участка до завершения подсчета голосов. Действительно, к общественным наблюдателям предъявляются самые высокие требования, и большое внимание уделяется их подготовке. На мой взгляд, многолетняя практика общественного наблюдения на выборах всех уровней в Саратовской области зарекомендовала себя как эффективное средство контроля на выборах.Заведующий кафедрой конституционного и международного права Поволжского института управления имени П.А. Столыпина, доктор юридических наук, профессор:-Российская избирательная система прошла долгий и сложный путь институционализации и предусматривает эффективный механизм обеспечения демократических выборов. Действующее избирательное законодательство направлено прежде всего на обеспечение принципа гласности и открытости избирательных процедур. Уровень общественного контроля на Президентских выборах в России очень высокий. Каждый год эта планка повышается, что обеспечивает развитие и электоральных механизмов, и самого института общественного наблюдения.Не все страны могут заявить о таком высоком уровне прозрачности выборов. В странах постсоветского пространства избирательная система развивалась путем имплементации действующих норм и демократических стандартов, уже апробированных в разных странах. Но важно не только внедрить электоральные механизмы, но и обеспечить их развитие, учитывая процессы развития общества. В России избирательная система действительно развивается, что важно, с учетом запросов населения страны, в соответствии с духом времени. Последние внесенные поправки в избирательное законодательство позволяют сказать, что созданы все условия для реализации конституционного права всеми участниками электорального процесса.На прошедшем заседании Общественной Палаты Российской Федерации был презентован «Золотой стандарт» общественного наблюдения. В нем отражены все направления деятельности общественного наблюдателя, все этапы проведения голосования. За прошедшее с прошлых президентских выборов время институт общественного наблюдения динамично развивается. К предстоящим выборам в Саратовской области сформирован региональный Штаб общественного наблюдения, подготовлено большое количество общественных наблюдателей. Опираясь на обновленный стандарт, участники общественного наблюдения смогут эффективно осуществлять наблюдение на выборах, предотвратить многие ситуации, которые могут привести к нарушениям и повлиять на результаты голосования.